Разработчик Microsoft объяснил причину зависания «Диспетчера задач» в Windows в самый неподходящий момент

Когда программы зависают или дают сбой, «Диспетчер задач» становится для пользователей Windows незаменимым инструментом. С его помощью можно принудительно закрыть проблемные приложения, даже если они перестали отвечать на запросы. Однако порой сам «Диспетчер задач» запускается крайне медленно. О причинах этого явления рассказывает разработчик Microsoft Рэймонд Чен в своем блоге.

Если система испытывает дефицит процессорных ресурсов, это сказывается на всех процессах. В том числе на панели задач и «Диспетчере задач» — как раз на тех инструментах, которые нужны пользователю, чтобы завершить процесс.

Чтобы понять суть проблемы, нужно знать, что центральный процессор (CPU) может одновременно обрабатывать лишь ограниченное число потоков. Windows определяет очередность их выполнения с помощью уровней приоритета (от 0 до 31). Если ресурсоемкое приложение полностью загружает процессор, все остальные процессы вынуждены ждать — включая «Диспетчер задач». А ведь ему самому требуется процессорное время: чтобы отрисовать окно, обновить список процессов и отреагировать на действия пользователя, например, на клики мышью.

Логично в таком случае присвоить «Диспетчеру задач» максимально высокий приоритет. По словам Чена, это не решит проблему, поскольку поток с высоким приоритетом тоже может быть заблокирован — например, если он ожидает ресурс, занятый другим, более медленным потоком.

Таким образом, приоритет определяет лишь то, какой поток получит процессорное время следующим. Однако он не позволяет потоку обойти блокировку, файл или другой общий ресурс, который уже занят другим потоком. Как сообщает издание Windows Latest, поток, ожидающий такой блокировки, даже не попадает в очередь на получение процессорного времени.

Чен сравнивает это с ситуацией в супермаркете.

Представьте, что у вас есть «приоритетный талон» для кассы: он позволяет пройти в начало очереди, но если у человека перед вами полная тележка покупок, вам всё равно придётся подождать, пока он закончит — только после этого настанет ваша очередь. Рэймонд Чен

Никакой, даже самый высокий приоритет процесса (CPU-приоритет) не заставит медленную сеть работать быстрее. Чен также объяснил, почему Microsoft не может сделать «Диспетчер задач» абсолютно «неуязвимым». «Проблема в том, что крайне сложно исправить вышедшую из-под контроля систему, находясь внутри самой этой системы», — сообщил разработчик.

Если «Диспетчер задач» или панель задач перестали отвечать, следует нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del. В этом случае экран выбора действий (экран безопасности) запускается на отдельном защищённом рабочем столе, что позволяет запустить «Диспетчер задач», выйти из системы или перезагрузить компьютер. Впрочем, даже в такой ситуации возможны задержки, если Windows «зависла» очень серьёзно.

Источник: Devblogs Microsoft