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Если покупка чипов для ИИ запрещена, их можно арендовать за границей — именно эту «лазейку» правительство США намерено закрыть. Это происходит спустя всего несколько дней после шпионского скандала, который стоил основателю Nvidia Дженсену Хуангу его должности.

Зарубежные дата-центры, предоставляющие вычислительные мощности для ИИ китайским компаниям, теперь должны получать лицензию США Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Министерство торговли США опубликовало предварительное постановление (Interim Final Rule), регулирующее удаленный доступ к вычислительным мощностям для ИИ. Ранее китайские компании не могли приобретать современные чипы для ИИ без специальной лицензии, однако они имели возможность арендовать вычислительные мощности в дата-центрах, расположенных в третьих странах.

Данная мера контроля является логическим продолжением уже существующих ограничений. Министерство торговли США

Цель — не допустить, чтобы компании из «стран, вызывающих обеспокоенность» (countries of concern), использовали американские чипы для обучения передовых моделей искусственного интеллекта.

Что предусматривает новое правило

Правило распространяется на компании из так называемой группы D:5 — стран, в отношении которых действует эмбарго на поставки оружия (включая Китай, Россию, Иран, КНДР и еще 18 государств).

Для экспорта чипов для ИИ и серверов в любой центр обработки данных в мире теперь требуется лицензия, если этот центр может предоставлять вычислительные мощности компаниям из Китая или других стран группы D:5. Под действие правил подпадают дата-центры или сети, обладающие совокупной вычислительной мощностью (TPP — Total Processing Performance), превышающей 12 миллионов единиц. По данным TechCrunch, это соответствует вычислительной мощности примерно 750 чипов Nvidia моделей H100 или H200.

Правила также охватывают косвенный доступ через брокеров или посредников. Экспортеры и операторы обязаны проверять структуру собственности и деятельность своих клиентов. Для экспорта передовых ИИ-чипов в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию теперь потребуется лицензия, поскольку в этих странах существует «повышенный риск перенаправления» продукции. Исключение составляют чипы, предназначенные для американских компаний, при условии, что они предоставляют сведения о получателе, пункте назначения и самих чипах.

Существующие центры обработки данных (ЦОД), подпадающие под действие новых правил, должны подать заявку на получение лицензии в течение 90 дней. Ограничения не распространяются на системы рекомендаций, используемые, например, в онлайн-торговле или социальных сетях.

Одновременно с этим новые правила окончательно отменяют так называемое «правило распространения ИИ» (AI Diffusion Rule), введенное администрацией Байдена в январе 2025 года. Оно предусматривало установление верхних пределов экспорта ИИ-чипов для каждой отдельной страны; администрация Трампа объявила об отмене этого правила еще в мае 2025 года.

Причина новых ограничений

Ситуация обострилась после скандала вокруг оператора центров обработки данных — компании Megaspeed. Эта фирма, базирующаяся в Сингапуре, управляет ЦОД в Малайзии; за два года она закупила чипы Nvidia на сумму более 4,8 миллиарда долларов. Власти США подозревают, что Megaspeed использовала эти мощности для предоставления вычислительных ресурсов китайским компаниям, тем самым обходя экспортный контроль. Сама Megaspeed отрицает факт передачи чипов в Китай.

Ситуация приобрела особо острый характер из-за бывшей сотрудницы руководящего звена Megaspeed Ее подозревают в шпионаже в пользу Китая, а глава Nvidia Дженсен Хуанг признал, что состоял с ней в романтических отношениях. Хуанг ушел с поста генерального директора Nvidia.

По данным Wall Street Journal, Министерство финансов уже давно планировало внести компанию Megaspeed в черный список, однако Министерство торговли бездействовало. Тем временем министр финансов Скотт Бессент выдвинул Nvidia ультиматум относительно сделок компании в Китае. О том, что китайские лаборатории искусственного интеллекта, несмотря на запрет, получают доступ к новейшим чипам Nvidia, свидетельствуют и результаты недавнего анализа передовых китайских моделей ИИ.

Эффективность этой угрозы стала очевидна еще до официального объявления. Как сообщает агентство Reuters, китайские ИИ-компании в последнее время спешно пытаются обеспечить себе вычислительные мощности за рубежом, опасаясь ужесточения правил.

Nvidia предупреждает об эффекте бумеранга

Это решение вызывает споры. По информации Gizmodo, компания Nvidia выступала против ограничений на удаленный доступ, утверждая, что они могут обернуться «бумерангом» для самих США. Кроме того, южнокорейское деловое издание Seoul Economic Daily расценивает это правило как поспешную реакцию на критику в адрес Министерства торговли, которое, как утверждается, слишком медленно реагировало на ситуацию с Megaspeed. Многие эксперты давно указывали на то, что чипы Nvidia беспрепятственно поступают в страны Юго-Восточной Азии, откуда их затем нелегально переправляют в Китай.

Для затронутых стран это нововведение стало серьезным препятствием. Малайзия и Сингапур — одни из самых быстрорастущих центров размещения дата-центров в Азии; за последние годы они привлекли миллиардные инвестиции от крупнейших облачных провайдеров (гиперскейлеров). К тому же, это решение было принято всего за несколько дней до экономического саммита, на котором президент Дональд Трамп должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: bis.gov