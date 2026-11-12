Пользователям Chrome следует поторопиться с обновлением — уязвимость браузера уже активно используется

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В последнее время Google выпускает обновления для браузера Chrome всё чаще. Если раньше выходил один патч безопасности в месяц, то теперь компания выпускает обновления каждые две недели. Насколько это важно, показывает новый апдейт, выпущенный Google для стабильной версии Chrome (Stable Channel) на настольных компьютерах.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Обновление (версии 157.0.8103.50/.51 для Windows и Mac, а также 157.0.8103.50 для Linux) устраняет в общей сложности девять уязвимостей. Семь из них Google классифицирует как имеющие высокий уровень риска, две — как «средний». К числу уязвимостей с повышенным риском относятся, например, ошибки авторизации в файловой системе браузера и неинициализированные ресурсы в WebGL, которые могут привести к серьезным проблемам.

Однако гораздо более важной является уязвимость с идентификатором CVE-2026-125350. Речь идет об ошибке типа «use-after-free» (использование памяти после ее освобождения). Это означает, что в системе управления памятью произошел сбой: браузер продолжает обращаться к участку памяти, который уже был освобожден. По всей видимости, эта ошибка возникает при работе с XML (Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Формат данных помогает хранить информацию так, чтобы она была доступна на разных платформах.

По данным Google, эта уязвимость уже активно эксплуатируется злоумышленниками. Хотя Google не раскрывает подробностей, в Национальной базе данных уязвимостей (National Vulnerability Database) сообщается, что для атаки на Chrome используется специально подготовленная веб-страница. Это позволяет злоумышленникам удаленно выполнять вредоносный код на устройствах, где установлен браузер Chrome.

Пользователям настольной версии Chrome следует как можно скорее установить обновление, чтобы обезопасить себя. Мобильные версии Chrome, по всей видимости, эта проблема не затрагивает. Чтобы запустить обновление, следует нажать на значок с тремя точками в правом верхнем углу браузера Chrome, перейти в раздел «Справка» и выбрать пункт «О браузере Google Chrome». Браузер автоматически выполнит поиск обновлений. Для завершения установки достаточно нажать на соответствующую кнопку и перезапустить браузер.

Источник: Chrome

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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