Поддержка устаревшей версии Windows 11 прекращена — как защитить свой ПК

Поддержка версии 23H2 операционной системы Windows 11 официально прекращена. Как сообщает Microsoft на своей платформе документации и базы знаний, ноябрьское обновление безопасности 2026 года стало последним для редакций Enterprise (корпоративная) и Education (образовательная). Таким образом, соответствующие устройства больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности, защищающие от существующих и новых угроз. Поддержка редакций Home и Pro была прекращена еще в ноябре 2025 года.

Для коммерческих клиентов Microsoft обычно устанавливает срок поддержки в 36 месяцев, тогда как для частных пользователей обновления выпускаются в течение двух лет. Для Windows 11 версии 23H2 этот период истек. 10 ноября 2026 года компания Microsoft выпустила последнее обновление для этой версии — патч безопасности KB5131087. Переходный период не предусмотрен. Хотя компьютеры продолжат работать, они станут более уязвимыми для угроз безопасности. Обнаруженные уязвимости останутся незакрытыми, что создает потенциальную опасность для компаний, учебных заведений и государственных учреждений.

В связи с этим Microsoft рекомендует как можно скорее обновить затронутые устройства до версии 26H2, чтобы продолжать получать ежемесячные обновления безопасности и качества. Пользователи, которые не знают, какая версия Windows 11 установлена ​​на их устройстве, могут проверить это в системной информации. По данным Winfuture, прямое обновление с версии 23H2 до актуальной 26H2 с помощью пакета активации (Enablement Package) невозможно — потребуется полноценное обновление функций (Feature Update). Соответствующие ISO-образы доступны для скачивания на сайте Microsoft.

Microsoft представила Windows 11 в октябре 2021 года. Тем не менее, согласно статистике Statcounter, каждый четвертый компьютер под управлением Windows до сих пор использует устаревшую предшествующую версию — притом что стандартная поддержка Windows 10 заканчивается уже в октябре 2025 года. Нежелание переходить на новую систему отчасти связано с обилием новых функций на базе ИИ. Хотя многие пользователи признают эту технологию полезным инструментом, у них сохраняются опасения по поводу доверия к системе и безопасности данных. Microsoft даже внедрила ИИ в текстовый редактор «Блокнот» (Notepad) — несмотря на то, что он ценится именно за свой минималистичный дизайн.

Впоследствии Microsoft сократила количество ИИ-интеграций в Windows 11, отреагировав тем самым на недовольство пользователей. Теперь компания планирует сосредоточиться на тех функциях ИИ, которые являются «действительно полезными». Кроме того, в начале марта издание Windows Central сообщило, что Microsoft отложила планы по внедрению дополнительных функций на базе ИИ под брендом Copilot. Тем, кто хочет обезопасить свой компьютер от уязвимостей, в любом случае стоит как можно скорее перейти на актуальную операционную систему Windows 11 — независимо от того, насколько она популярна. Ведь только так можно защитить компьютер от потенциальных угроз.

Источник: Microsoft