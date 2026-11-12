Почему новая ИИ-функция Android Auto от Google недоступна на большинстве смартфонов

Google расширяет возможности системы Android Auto, которая выводит контент с подключенного смартфона на встроенный дисплей автомобиля, добавляя так называемые «проактивные предложения». Как сообщил в корпоративном блоге Картик Тирумалай, директор по продуктам в сфере ИИ для Android, это нововведение основано на комплексе технологий Gemini Intelligence и требует использования совместимого смартфона серии Pixel.

В отличие от привычного голосового управления, система в автомобиле больше не ждет, пока водитель произнесет команду. Она самостоятельно анализирует данные из различных приложений в фоновом режиме. Например, если кто-то из контактов спрашивает в текстовом сообщении, где пройдет мероприятие, система находит адрес в соответствующем письме-подтверждении из Gmail и выводит на автомобильный дисплей кнопку, позволяющую отправить информацию о местоположении одним касанием.

С выходом ноябрьского обновления компания открывает доступ к комплексу Gemini Intelligence — системе, сочетающей локальную обработку данных искусственным интеллектом (ИИ) на самом устройстве с облачными вычислениями, — для основных моделей серии Pixel 10. Таким образом, согласно документации службы поддержки Google, анонсированная функция для Android Auto доступна только на этих смартфонах, а также на устройствах серии Pixel 11, представленных еще летом.

В этот список не вошли модель среднего сегмента Pixel 10a и более ранние серии, например Pixel 9: они не соответствуют аппаратным требованиям, включающим наличие как минимум 12 ГБ оперативной памяти и соответствующего центрального процессора.

Как сообщает издание Android Authority, смартфоны других производителей также не поддерживают эту функцию в Android Auto, хотя система Gemini Intelligence в принципе может работать на устройствах Samsung (серия Galaxy S26, Galaxy Z Fold8 и Z Flip8), а в будущем — и на модели Signature 27 от Motorola.

Анонсированная «проактивная поддержка» (Proactive Support) выходит за рамки функции «Personal Intelligence», представленной в октябре для Android Auto. Если «Personal Intelligence» служит интерфейсом, через который ассистент по прямому голосовому запросу извлекает информацию из таких сервисов, как Google Календарь, Google Карты или Google Фото, то «проактивный» вариант работает иначе: он непрерывно анализирует входящие уведомления и содержимое экрана без предварительного запроса со стороны пользователя.

Для такого автоматизированного анализа программному обеспечению требуются широкие права доступа к частным данным — например, к электронной почте, сведениям о местоположении и текстовым сообщениям в приложении Google Сообщения. В связи с этим Google классифицирует данную функцию как опцию, требующую явного согласия (opt-in): совершеннолетние владельцы аккаунтов должны активировать её вручную в настройках приложения Gemini. Компания также заявляет, что обработка данных происходит в изолированной среде, к которой нет доступа ни у самой Google, ни у сторонних приложений — до тех пор, пока пользователь не нажмет на предложенную подсказку.

Google пока не называет точную дату появления «проактивных предложений» в Android Auto. Существуют географические и языковые ограничения. Согласно документации службы поддержки, эта опция в настоящее время доступна только в США, Канаде, Австралии, Индии, Малайзии и Сингапуре (на английском языке), а также в Японии (на японском языке).

Источник: Android Authority