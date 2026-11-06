OrangePi представила компактный одноплатный компьютер Zero 3W Pro на базе чипа RK3576

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Компания OrangePi официально представила компактный одноплатный компьютер Zero 3W Pro, созданный для локальной обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Устройство представляет собой полноценную вычислительную систему, все компоненты которой размещены на единой печатной плате с габаритами 65 на 30 миллиметров.

Аппаратной основой микрокомпьютера выступает специализированный процессор Rockchip RK3576. Новинка поддерживает установку до 16 гигабайт энергоэффективной оперативной памяти стандарта LPDDR. Для размещения операционной системы и файлов пользователя производитель предусмотрел модификации со встроенными накопителями типов eMMC и более скоростного UFS, а также разъем для карт памяти формата microSD. При необходимости подключения дополнительных накопителей через интерфейсы PCIe и SATA пользователю потребуется задействовать совместимые платы расширения.

Автор: sinardcom Источник: sinardcom.ru

Беспроводная передача данных в OrangePi Zero 3W Pro обеспечивается встроенными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Набор физических разъемов включает цифровой видеовыход mini-HDMI, специализированные шлейфовые интерфейсы MIPI-CSI для подключения цифровых камер и MIPI-DSI для внешних дисплеев. Также на корпусе распаян многофункциональный порт USB-C со скоростью передачи информации до 5 гигабит в секунду и поддержкой режима DisplayPort Alt Mode, позволяющего транслировать видеопоток через стандартный кабель USB. Для взаимодействия с внешней электроникой, исполнительными механизмами и датчиками выведена 40-контактная колодка разъемов ввода-вывода общего назначения, известная как GPIO.

Система охлаждения подключается через отдельный двухконтактный разъем с поддержкой широтно-импульсной модуляции, что позволяет плавно регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры процессора. При этом классический порт проводного интернета Ethernet в конструкции платы отсутствует. Официальная стоимость в рублях и точные сроки поступления микрокомпьютера OrangePi Zero 3W Pro в розничную продажу производителем на данный момент не объявлены.

Источник: 4pda

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