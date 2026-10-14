Nvidia потеряла 44% поставок ИИ-чипов в Китай: Huawei сократила отставание до шести пунктов

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Доля Nvidia на китайском рынке ускорителей для искусственного интеллекта снизилась до 34% в первой половине 2026 года, а Huawei заняла уже 28%. По данным исследовательской компании IDC, с которыми ознакомилось Reuters, американская компания столкнулась с падением поставок на фоне экспортных ограничений США, тогда как китайские производители наращивают выпуск собственных решений.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

С января по июнь Nvidia поставила в Китай 678 тысяч ИИ-ускорителей — на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Huawei отгрузила 572 тысячи чипов против немногим более 300 тысяч годом ранее. Разрыв между двумя компаниями сократился до шести процентных пунктов, хотя Nvidia пока сохраняет лидерство по объёму поставок.

На китайских производителей уже приходится заметная часть рынка: подразделение Alibaba T-Head занимает 7%, Cambricon — 5%, Kunlunxin от Baidu — 4%, а Hygon — 3%. Из 11 китайских разработчиков, отслеживаемых IDC, девять увеличили поставки за год. На рынок влияют не только ограничения на импорт американских ускорителей, но и курс Пекина на развитие собственных полупроводниковых технологий.

За первое полугодие в Китае продали 2,008 млн ИИ-ускорителей. При этом рынок меняется не только из-за перераспределения долей между производителями: поставки графических процессоров (GPU) сократились на 26%, до 991 тысячи штук, а продажи других типов ускорителей выросли почти на 80%, до 1,016 млн. Они впервые обошли GPU по объёму поставок. По прогнозу IDC, за весь 2026 год китайский рынок ИИ-ускорителей вырастет на 19%, даже если поставки GPU снизятся на 9

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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