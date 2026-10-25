Норвежский ИИ-стартап Jenz привлек €540 тысяч спустя четыре месяца после победы на хакатоне

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Норвежский стартап Jenz закрыл первый раунд финансирования на сумму €540 тысяч. Инвесторами выступили фонды Antler и Ada Ventures. Кроме того, молодая компания получила стартовый грант в размере одного миллиона норвежских крон, что эквивалентно €92 тысячам, от агентства Innovation Norway. Привлечение инвестиций произошло всего через четыре месяца после победы команды на норвежском ИИ-хакатоне в Мандале, по итогам которого Ada Ventures стала первым инвестором проекта.

Автор: Jenz Источник: tech.eu

Проект, основанный Реми Бьорнестадом, Йо Скоу Сандокером и Натнаэлем Белете Сейфо, призван решить проблему фрагментации данных в сфере розничной торговли. Обычно ритейлеры управляют информацией через множество разрозненных программ, включая интернет-магазины, кассовые терминалы, инструменты учета запасов, бухгалтерии и маркетинга. Jenz объединяет эти потоки в единый структурированный слой, к которому получает доступ специализированный ИИ-агент. Платформа позволяет анализировать продажи, прогнозировать спрос, оценивать ценовые стратегии и автоматизировать рутинные процессы. Искусственный интеллект также способен самостоятельно отслеживать ход работы, выявлять требующие внимания проблемы и уведомлять профильных сотрудников о необходимости принятия решений.

Генеральный директор и сооснователь Jenz Реми Бьорнестад отмечает, что большинство ритейлеров хотят внедрять искусственный интеллект, но не знают, с чего начать. По его словам, использование универсальных нейросетей часто приводит к проблемам, поскольку они не справляются с реальными объемами данных конкретного магазина и требуют постоянной настройки с нуля. Бьорнестад подчеркивает, что когда алгоритм принимает решения, от которых зависят реальные деньги бизнеса, он должен опираться на проверенную и точную информацию. Именно эта потребность рынка и легла в основу создания специализированного агента Jenz.

Стартап начал внедрение своей платформы для пилотных клиентов в конце августа, сотрудничая как с онлайн-продавцами, так и с сетями физических магазинов. За период тестирования пользователи поручили системе более 3 000 задач в 20 различных бэкофис-системах. Практическое применение показало высокую эффективность разработки, некоторые клиенты сэкономили до 100 рабочих часов уже в первый месяц использования, а один из ритейлеров зафиксировал рост общей производительности команды на 31%.

В течение ближайших девяти месяцев Jenz намерена выйти за пределы стран Северной Европы и официально представить свой продукт на рынке Великобритании.

Источник: thelec.net

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