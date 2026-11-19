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Нейросеть Suno, известная созданием музыки, представила инструмент Visuals. Он превращает готовые композиции в короткие видеоклипы, в которых картинка подбирается под звучание и слова песни. Персонажи в ролике могут двигать губами синхронно с голосом, и этот процесс называется синхронизацией губ (lip-sync).

Клип длиной до 15 секунд создается на основе отрывка любой песни из библиотеки Suno. В качестве изображения можно использовать собственное фото, картинку по текстовому описанию или заранее подготовленного персонажа. Помимо видеороликов, сервис создает обложки для альбомов и видео с текстом песни.

Пользователь задает формат кадра, первый и последний кадр, а также включает синхронизацию губ. Ролики редактируются новыми текстовыми запросами, то есть командами для нейросети, после чего фрагменты склеиваются в один длинный файл во встроенном редакторе.

Генерацией управляет модель H3 Move, построенная на технологии китайской компании MiniMax. Suno также установила фильтры, которые блокируют создание изображений известных исполнителей, публичных людей и персонажей, защищенных авторским правом. Все результаты проверяются перед показом. Если ролик публикуется за пределами сервиса, к нему прикрепляются цифровые водяные знаки, по которым можно определить его происхождение.

Visuals работает в браузере и в приложениях для iOS и Android. Для оплаты используются токены, внутренняя валюта сервиса. Пакет из 2500 токенов стоит $14,99, примерно 1 350 рублей по курсу около 90 рублей за доллар. На один 10-секундный ролик уходит около 300 токенов. Подписчикам тарифов Pro и Premier компания временно выдает пробные кредиты. Тариф Platinum стоит $120 в месяц (около 10 800 рублей) и включает 20 000 кредитов на генерацию изображений и видео.

Таким образом, нейросеть Suno расширяет свои возможности от музыки до видео, и ИИ-клипы на ИИ-песни можно создать в одном сервисе.

Источник: 4pda