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Корпорация Microsoft уведомила IT-специалистов о предстоящем масштабном отключении устаревших криптографических ключей, отвечающих за работу центра обновлений. Проблема затронет миллионы персональных компьютеров по всему миру, так как в мае и июне 2027 года завершается 15-летний цикл поддержки старых корневых сертификатов. В официальных бюллетенях уточняется: если операционная система не получит накопительные патчи безопасности, начиная с летней сборки 2026 года, загрузка любых будущих обновлений через штатный центр окажется заблокированной.

Администраторам сетей предстоит масштабная ревизия парка ПК до весны 2027 года, чтобы избежать блокировки апдейтов (AI генерация) Автор: Flow Источник: flow.google.com

Под удар попадают корпоративные и специализированные платформы, включая Windows Server серий 2016 и 2019, а также редакции Windows 10 Enterprise LTSC 2019 — им требуется обязательное обновление до 17 мая 2027 года. Для более свежих выпусков «десятки», серверной инфраструктуры редакции 2022 и ранних версий Windows 11 критический рубеж установлен на 19 июня 2027-го. Актуальные сборки ОС защищены автоматически, поскольку новые защитные компоненты уже вшиты в их базовую структуру.

После истечения указанного периода неадаптированные машины потеряют прямую связь с серверами редмондского гиганта. В качестве обходного пути инженерам придется вручную скачивать файлы патчей через официальный веб-каталог или распространять их локально с помощью корпоративных серверов WSUS и систем управления инфраструктурой.

Источник: Heise-Newsticker