Миллионы ПК с Windows могут остаться без обновлений из-за замены сертификатов в 2027 году
Корпорация Microsoft уведомила IT-специалистов о предстоящем масштабном отключении устаревших криптографических ключей, отвечающих за работу центра обновлений. Проблема затронет миллионы персональных компьютеров по всему миру, так как в мае и июне 2027 года завершается 15-летний цикл поддержки старых корневых сертификатов. В официальных бюллетенях уточняется: если операционная система не получит накопительные патчи безопасности, начиная с летней сборки 2026 года, загрузка любых будущих обновлений через штатный центр окажется заблокированной.
Под удар попадают корпоративные и специализированные платформы, включая Windows Server серий 2016 и 2019, а также редакции Windows 10 Enterprise LTSC 2019 — им требуется обязательное обновление до 17 мая 2027 года. Для более свежих выпусков «десятки», серверной инфраструктуры редакции 2022 и ранних версий Windows 11 критический рубеж установлен на 19 июня 2027-го. Актуальные сборки ОС защищены автоматически, поскольку новые защитные компоненты уже вшиты в их базовую структуру.
После истечения указанного периода неадаптированные машины потеряют прямую связь с серверами редмондского гиганта. В качестве обходного пути инженерам придется вручную скачивать файлы патчей через официальный веб-каталог или распространять их локально с помощью корпоративных серверов WSUS и систем управления инфраструктурой.
Источник: Heise-Newsticker
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