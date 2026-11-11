Microsoft начала принудительно включать в Windows 11 функцию безопасности Memory Integrity, которая снижает игровую производительность

Корпорация Microsoft начала принудительно активировать функцию защиты Memory Integrity в свежих обновлениях Windows 11.

Данный инструмент изоляции ядра защищает систему от вредоносных драйверов, однако ранние документы корпорации подтверждали, что его включение способно ухудшать игровую производительность. Раньше опция активировалась по умолчанию лишь при чистой установке ОС, но теперь система включает её в фоновом режиме во время ноябрьского патча. При этом если пользователь ранее уже деактивировал опцию вручную, операционная система не станет включать её принудительно. Улучшению ситуации способствует аппаратная поддержка инструкций MBEC и GMET на процессорах Intel и AMD.

Тем не менее геймеры продолжают фиксировать падение кадровой частоты в играх и конфликты с античитами. Пользователи могут самостоятельно проверить статус функции в параметрах безопасности Windows и отключить её при необходимости.

Источник: Windows Latest