Личная переписка и фотографии могут влиять на рекламу: Google изменила правила использования данных Gmail, Drive и Photos

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Google внесла изменения в условия использования пользовательских данных, которые затрагивают применение данных Gmail, Google Drive и Google Photos. Теперь с разрешения пользователя информация из этих сервисов может использоваться при персонализации рекламы. Обновленные правила вступили в силу 16 октября.

Ранее в документах говорилось, что содержимое электронной почты, фотографий и файлов на Google Drive не используется для персонализации рекламы. Теперь это ограничение дополнено оговоркой. Исключение касается ситуаций, когда пользователь самостоятельно открывает доступ к данным для других сервисов Google, поддерживающих персонализированную рекламу.

Изменение связано с развитием Personal Intelligence. Эта функция позволяет нейросети Gemini получать информацию из разных приложений Google. Благодаря этому сервис может учитывать содержимое писем, фотографий и документов при ответах на запросы. Однако предоставленные сведения могут использоваться и другими продуктами компании, в том числе для настройки рекламных предложений.

При этом компания не заявляет о передаче рекламодателям самих писем, фотографий или документов. Компания также продолжает обещать не раскрывать рекламным партнерам личные данные пользователей, например имя и адрес электронной почты, без соответствующего разрешения.

Personal Intelligence остается необязательной функцией. Пользователи могут проверить настройки своего аккаунта и посмотреть, каким сервисам разрешен доступ к информации из других приложений. Само наличие почты или файлов в экосистеме Google не означает, что они автоматически используются для рекламы: важную роль играют выданные разрешения и доступные настройки персонализации.

Пока не уточняется, одинаково ли этот механизм работает во всех странах, и распространяется ли он на корпоративные аккаунты. Компания также не раскрыла подробностей о том, насколько широко данные из связанных приложений будут влиять на рекламные предложения.

Источник: ITC