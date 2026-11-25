Компания Google адаптировала мобильное приложение ИИ-ассистента Gemini для работы на бюджетных смартфонах с облегченной операционной системой Android (Go edition) и малым объемом оперативной памяти. О выходе обновления, состоявшемся 18 ноября 2026 года, сообщил в официальном блоге компании представитель команды разработки приложения Ангус Логан. По его словам, инженеры переработали архитектуру клиента, чтобы обеспечить работу базовых функций на устройствах с ограниченными аппаратными ресурсами.

Пользователям совместимых смартфонов на Android Go стали доступны три основных инструмента: голосовой режим общения в реальном времени Gemini Live с поддержкой более 45 языков, распознавание и перевод текста с камер при наведении на документы или конспекты, а также генерация изображений с помощью встроенной модели Nano Banana. Ранее владельцы таких устройств могли использовать только базовые голосовые команды.

Приложение доступно для бесплатной загрузки в магазине Google Play и запускается на поддерживаемых аппаратах удержанием кнопки питания. Кроме того, Google подтвердила, что клиент Gemini будет предустановлен на будущих моделях смартфонов от партнеров компании, включая холдинг Transsion (бренды Tecno и Infinix). Точный перечень поддерживаемых моделей и минимальные требования к объему памяти в анонсе не уточняются.

Источник: shiftdelete