Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Спутниковая группировка «Рассвет», размещаемая на низкой околоземной орбите, предполагает развёртывание масштабного кластера из нескольких сотен космических аппаратов. Об этом в беседе с журналистами «Вестей» рассказал Дмитрий Агафонов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».

Ключевой особенностью системы станет организация непрерывной передачи данных: спутники объединят в единую сеть за счёт терминалов лазерной межспутниковой связи. Подобная архитектура гарантирует стабильную доставку информации в любую точку земного шара — сигнал будет передаваться от аппарата к аппарату без потери соединения, обеспечивая пользователям бесперебойный доступ к сервисам связи нового поколения. Уже продемонстрирована линейка абонентских терминалов, созданных на базе современных цифровых решений.

Особенность орбитальной конфигурации «Рассвета» — полярная схема построения орбит. Такой подход позволяет добиться практически тотального охвата территории России, включая удалённые и труднодоступные регионы. Функционал группировки рассчитан на широкий спектр отраслевых задач: от поддержки геологоразведочных работ до оперативного взаимодействия аварийно-спасательных служб.

Ещё одно прикладное направление — интеграция терминалов «Бюро 1440» в подвижной состав железнодорожного транспорта. Как уточнил Агафонов, уже в 2027 году оборудование планируется установить более чем на 500 поездах, включая составы высокоскоростного и дальнего следования.

Первые этапы развёртывания группировки успешно реализованы: в 2026 году «Бюро 1440» вывело на орбиту две стартовые партии спутников «Рассвет». Космические аппараты оснащены комплексом передовых технологий — в их числе связь по архитектуре 5G NTN, модернизированная система энергообеспечения, усовершенствованные терминалы лазерной связи и плазменная двигательная установка, повышающая манёвренность и срок службы спутников.

Источник: news.rambler.ru