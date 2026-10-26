Китай намерен ограничить потерю рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта

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Большое количество выпускников вузов, замедление экономического роста, а также внедрение ИИ в деятельность компаний привели к тому, что в Китае почти каждый пятый человек в возрасте от 16 до 24 лет не имеет работы. В целом рынок труда также испытывает давление из-за растущего использования технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает агентство Reuters, Китай вновь предпринимает шаги, чтобы противостоять этой тенденции. Ранее, в мае 2026 года, китайский суд вынес прецедентное решение, признав незаконным увольнение сотрудника из-за внедрения ИИ. Теперь последовало указание государственным органам: они должны принять эффективные меры, чтобы ограничить сокращение рабочих мест, вызванное искусственным интеллектом.

В руководящих принципах Госсовета КНР, опубликованных 23 октября 2026 года, в частности, говорится, что государственные органы должны более тщательно отслеживать риски для занятости, связанные с ИИ, и разрабатывать соответствующие планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. В рамках масштабных проектов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), также планируется оказывать более широкую поддержку при смене профессии и возвращении на рынок труда.

Как сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ, работники, потерявшие свои места из-за внедрения ИИ, должны получать адресную профориентационную помощь, проходить переподготовку, а также пользоваться услугами по содействию в трудоустройстве. Использование ИИ в сфере управления персоналом будет подвергнуто более строгому регулированию, чтобы исключить такие незаконные практики, как дискриминация или нарушение неприкосновенности частной жизни.

С другой стороны, новые директивы в области ИИ направлены на усиление позитивного влияния этой технологии на занятость. В частности, речь идет о создании новых рабочих мест и повышении качества труда.

Как дополняет издание Golem, Китай также делает ставку на создание специализированных исследовательских центров и проведение соответствующих опросов, чтобы точнее оценивать темпы и масштабы внедрения ИИ. Цель состоит в том, чтобы развивать новые профессии, связанные с ИИ, а также совершенствовать взаимодействие человека и машины в таких секторах, как производство, сельское хозяйство и сфера услуг.

Малые и средние предприятия, планирующие модернизацию своих систем, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны правительства Китая. Образовательным учреждениям, включая университеты, предписано адаптировать учебные программы и расширить спектр образовательных предложений в сфере ИИ.

Источник: Reuters