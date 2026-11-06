Какие функции могут появиться на iPhone в следующем обновлении iOS 27.3

С середины сентября владельцы iPhone могут установить iOS 27. Однако операционная система пока включает не все функции, которые Apple анонсировала летом на конференции WWDC. Компания добавляет их постепенно. Так, в iOS 27.2 появилась функция для приложения «Сообщения», позволяющая преобразовывать данные непосредственно в записи календаря.

Одну функцию Apple исключила из финальной версии: обновленное приложение «Здоровье» присутствовало в бета-версии, но в итоге так и не попало в релиз для iPhone. Как сообщает портал 9to5Mac, в первой бета-версии iOS 27.3 компания вернула его обратно. Похоже, на этот раз — окончательно.

Обновленное приложение предлагает три ключевые функции. Вкладка «Аналитика» (Insights) предоставляет информацию о работе сердца, физической активности и сне, систематизируя её на странице «Для вас» (For you) с учетом индивидуальных привычек пользователя. На вкладке «Долголетие» (Longevity) можно найти показатель «биологического возраста» (health age), который, по данным 9to5Mac, рассчитывается на основе показателей с Apple Watch — например, оценочного значения VO2 Max или частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Третья функция позволяет пользователям самостоятельно, в домашних условиях, оценивать такие параметры, как гибкость, сила или равновесие, используя iPhone и Apple Watch.

Значительное обновление получил и браузер Safari. В нем появился новый (опциональный) режим отображения, при котором вкладки располагаются вертикально рядом с основным контентом. Это будет особенно удобно на больших экранах (например, на модели iPhone Duo или iPad), тогда как для обычных iPhone преимущество менее очевидно. Зато все пользователи получат новый адаптивный «темный режим»: он позволяет одним нажатием перевести сайт в темное оформление.

Еще одно нововведение касается режима ожидания (Standby) на обычных моделях iPhone. Благодаря обновлению его можно более гибко настроить под свои предпочтения: например, добавить виджеты погоды или календаря, либо изменить цвет фона.

Для iPhone Duo также предусмотрена новая функция специальных возможностей — режим управления одной рукой. На обычных iPhone при выполнении соответствующего жеста (смахивания вниз) верхняя часть экрана смещается вниз, что позволяет легко дотянуться до элементов управления. Однако iPhone Duo — устройство компактное, поэтому здесь этот режим работает иначе: с помощью жеста можно перемещать контент с левой части экрана на правую (или наоборот).

Новые функции Siri, основанные на технологиях искусственного интеллекта, пока не будут доступны на iPhone в во многих странах. Siri сможет выполнять действия внутри приложений от имени пользователя. Например, с помощью голосового помощника можно запланировать отправку сообщения iMessage или отредактировать фотографии в приложении «Фото». Кроме того, Siri сможет создавать группы вкладок в Safari и плейлисты в Apple Music.

Бета-версия iOS 27.3 также закладывает основу для функции «Audio Intelligence» на Apple Watch. С её помощью Siri может составлять краткие сводки разговоров, записанных в течение дня, или — по запросу — создавать расшифровку последних 15 секунд беседы.

Нет гарантии, что все эти функции войдут в финальную версию iOS 27.3; Apple может в любой момент исключить их из последующих сборок. Точная дата выхода обновления пока неизвестна. При этом Apple планирует выпустить новое приложение «Здоровье» для iPhone в 2026 году. Перед этим компания представит ряд промежуточных бета-версий, включая публичную бета-версию, которую смогут установить все желающие пользователи.

Источник: 9to5mac