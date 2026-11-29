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В Южной Корее общенациональный вступительный экзамен в вузы — это важнейшее событие не только для будущих студентов. Как сообщает BBC, ради проведения так называемого «суныон» (Suneung) — восьмичасового марафона из нескольких экзаменов — правительство фактически останавливает жизнь в стране: строительные работы прекращаются, а самолетам временно запрещают взлетать. Все это делается для того, чтобы создать для экзаменуемых максимально благоприятные условия.

Причина весьма серьезная: по словам президента Ли Джэ Мёна, которые приводит BBC, результаты этих экзаменов оказывают «значительное влияние на распределение возможностей и ресурсов». Иными словами, от них могут зависеть будущие карьерные перспективы.

Поэтому крайне важно, чтобы во время экзамена царила не только тишина, но и справедливость. А это значит — никаких смартфонов и никакой помощи со стороны ИИ-ассистентов. Руководствуясь принципом «доверяй, но проверяй», южнокорейские власти заранее анонсировали меры по выявлению тех, кто попытается схитрить.

И, судя по всему, эти меры оказались эффективными. Согласно отчету, ссылающемуся на Министерство образования, у 111 абитуриентов были обнаружены запрещенные «умные» устройства. Пятеро из них попались непосредственно в момент использования таких гаджетов.

Власти применили новый метод для выявления нарушителей: было объявлено, что в период с 8:00 до 15:00 по всей стране прозвучат три сигнала экстренного оповещения. Подобная практика известна, например, по общенациональным дням проверки систем оповещения: смартфоны начинают издавать громкий предупреждающий сигнал, независимо от того, включен ли на них звук. Исключение составляют лишь случаи, когда устройства полностью выключены — что, как правило, и требуется во время экзаменов.

Кроме того, участникам экзаменов пришлось закрыть пуговицы на своей одежде, чтобы исключить возможность использования скрытых миниатюрных камер. Также проводились проверки очков, поскольку «умные» очки не всегда можно отличить от обычных с первого взгляда.

Решение о принятии таких мер было принято властями Южной Кореи после того, как лучший выпускник, сдавший экзамен на налогового консультанта, признался, что сжульничал с помощью миниатюрной камеры, смартфона и инструментов на базе искусственного интеллекта.

Подобные гаджеты создают для Министерства образования все более сложные проблемы. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда четверо учащихся средних и старших классов пытались использовать устройства с ИИ для списывания на экзаменах.

Источник: BBC