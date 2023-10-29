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Достаточно долго я искал способ, как быстро и удобно передавать фотографии и видеоролики с Android-смартфона на компьютер. Перепробовав несколько вариантов, я нашёл оптимальный — FTP через Wi-Fi. При работе с Wi-Fi 5 ГГц это значительно быстрее передачи через кабель, а также через облачные сервисы.

Большим преимуществом этого способа является то, что весь обмен данными происходит в локальной сети, а не через интернет.

Не менее важное преимущество — отсутствие необходимости создавать какие-либо аккаунты где-либо, не нужно запоминать пароли, не требуется сложная настройка. Всё, что потребуется сделать — установить на смартфон маленькое приложение — FTP-сервер и настроить любой FTP-клиент на компьютере. Я использую приложение Wi-Fi FTP Server. Он маленький и запускается только по желанию пользователя. Всё, что потребуется сделать на смартфоне — открыть это приложение и нажать кнопку «Запустить». Приложение покажет адрес, логин и пароль для подключения.

Теперь на компьютере, находящемся в той же локальной сети (он может быть подключён к ней как по Wi-Fi, так и по кабелю), запускаем любой FTP-клиент и подключаемся к смартфону, как к серверу, используя те данные, которые показало приложение.

Если не знаете, какой FTP-клиент установить, порекомендую бесплатный FTPrush. Он довольно простой, опять же маленький, и работает без инсталляции.

Чтобы соединиться со смартфоном, нажмите первую кнопку (подключиться), выберите «диалог быстрого соединения» и введите параметры сервера, которые показывает приложение на смартфоне.

Во многих файловых менеджерах есть встроенный FTP-клиент, поэтому отдельная программа на компьютере может и не потребоваться. К примеру, я использую для соединения со смартфоном свой любимый FAR.

Через FTP можно скачивать со смартфона любые файлы, закачивать всё, что угодно с компьютера на смартфон и даже удалять файлы на смартфоне.

Дополнительным плюсом такой передачи данных является то, что даты и времена файлов сохраняются (к сожалению, при многих других способах передачи данных со смартфона, включая передачу через кабель, даты и времена файлов сбрасываются на дату и время копирования).

Приложение Wi-Fi FTP Server имеет много настроек, но в большинстве случаев они вам не понадобятся. Кстати, логин и пароль по умолчанию можно не менять, ведь к серверу нельзя обратиться из интернета — это лишь обмен в вашей локальной сети.

Я пользуюсь этим способом уже несколько лет и это действительно удобно.