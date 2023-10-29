Как быстрее всего скачать фото, видео и любые другие данные со смартфона
Достаточно долго я искал способ, как быстро и удобно передавать фотографии и видеоролики с Android-смартфона на компьютер. Перепробовав несколько вариантов, я нашёл оптимальный — FTP через Wi-Fi. При работе с Wi-Fi 5 ГГц это значительно быстрее передачи через кабель, а также через облачные сервисы.
Большим преимуществом этого способа является то, что весь обмен данными происходит в локальной сети, а не через интернет.
Не менее важное преимущество — отсутствие необходимости создавать какие-либо аккаунты где-либо, не нужно запоминать пароли, не требуется сложная настройка. Всё, что потребуется сделать — установить на смартфон маленькое приложение — FTP-сервер и настроить любой FTP-клиент на компьютере. Я использую приложение Wi-Fi FTP Server. Он маленький и запускается только по желанию пользователя. Всё, что потребуется сделать на смартфоне — открыть это приложение и нажать кнопку «Запустить». Приложение покажет адрес, логин и пароль для подключения.
Теперь на компьютере, находящемся в той же локальной сети (он может быть подключён к ней как по Wi-Fi, так и по кабелю), запускаем любой FTP-клиент и подключаемся к смартфону, как к серверу, используя те данные, которые показало приложение.
Если не знаете, какой FTP-клиент установить, порекомендую бесплатный FTPrush. Он довольно простой, опять же маленький, и работает без инсталляции.
Чтобы соединиться со смартфоном, нажмите первую кнопку (подключиться), выберите «диалог быстрого соединения» и введите параметры сервера, которые показывает приложение на смартфоне.
Во многих файловых менеджерах есть встроенный FTP-клиент, поэтому отдельная программа на компьютере может и не потребоваться. К примеру, я использую для соединения со смартфоном свой любимый FAR.
Через FTP можно скачивать со смартфона любые файлы, закачивать всё, что угодно с компьютера на смартфон и даже удалять файлы на смартфоне.
Дополнительным плюсом такой передачи данных является то, что даты и времена файлов сохраняются (к сожалению, при многих других способах передачи данных со смартфона, включая передачу через кабель, даты и времена файлов сбрасываются на дату и время копирования).
Приложение Wi-Fi FTP Server имеет много настроек, но в большинстве случаев они вам не понадобятся. Кстати, логин и пароль по умолчанию можно не менять, ведь к серверу нельзя обратиться из интернета — это лишь обмен в вашей локальной сети.
Я пользуюсь этим способом уже несколько лет и это действительно удобно.
27 комментариев
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подразумевает, что автор этих слов измерял скорость, а не просто ляпнул, исходя из ощущений.
Я-то исхожу из того, что у WiFi 5G заявлена скорость 667 Мбит/с, у USB 2.0 — 480 Мбит, если случайно телефон не поддерживает USB 3.0 с его скоростью на порядок выше. Почему, собственно, и спросил насчёт телефона.
Но при этом я знаю, что overhead у TCP/IP протокола вместе с FTP гораздо больше, чем у USB. Поэтому фраза о значительно более быстрой передаче данных у меня вызывает сомнения.
Большинство приличных телефонов — второе. Примерно ~500 в одну сторону получается из которых вполне выжимаются 50 МБ/с
«Случайно» большинство телефонов 3.0 не поддерживает. Даже если поддержка есть в SoC (а она у большинства есть) дополнительные контакты даже на топах не всегда распаяны.
Так что 30-40 МБ/с — насколько повезет с конкретным компом даже, поскольку не все положенные 40 выжимают. Интела например до 100-й серии четко 28 МБ/с
В общем, до двух раз
Ну так поэтому и спросил автора насчёт конкретных цифр на конкретном железе, а не просто «существенно быстрее»
Вроде ничего невозможного не спрашиваю, а он обижается.
И да, не надо забывать, что ресурсы WiFi диапазона большие, но всё равно ограничены. При наличии продвинутых соседей заявленных скоростей можно не получить.
Настолько продвинутых соседей чтоб засрать диапазон выше 5 ГГц фиг найдешь — там и самому-то даже деревянной дверью не заэкранироваться ненароком сильно
Что имеем тут из перечисленного? А ничего. Только всякую ручную возню и установку лишних программ
Собственно сами и ответили на свой вопрос.
Для тех, кому не пофиг, не поступаемся приватностью.
2) Пользуюсь для подобных целей Resilio Sync — на мой взгляд менее напряжно по установке и настройке (дарю идею следующей статьи).
3) Реализация MTP в современных смартфонах и обрывы при перекачке больших объёмов данных (фото) — удручает!
Это гораздо удобнее, чем подключать смарт к компу по проводу или фтп, так как через галерею работать удобнее. И плюс к этому можно смотреть фильмы с компа также запуская через проводник.
Теоретическое. Поскольку на практике все те фотки и прочее оказываются дома при любой скорости интернета быстрее, чем сам пользователь домой придёт...
Если как тут предложено чисто в локалке, то не имеет, естественно
В описанной механике интернета может и в принципе не быть — это ни на что не повлияет :)
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