Как быстрее всего скачать фото, видео и любые другие данные со смартфона

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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Достаточно долго я искал способ, как быстро и удобно передавать фотографии и видеоролики с Android-смартфона на компьютер. Перепробовав несколько вариантов, я нашёл оптимальный — FTP через Wi-Fi. При работе с Wi-Fi 5 ГГц это значительно быстрее передачи через кабель, а также через облачные сервисы.

Большим преимуществом этого способа является то, что весь обмен данными происходит в локальной сети, а не через интернет.

Не менее важное преимущество — отсутствие необходимости создавать какие-либо аккаунты где-либо, не нужно запоминать пароли, не требуется сложная настройка. Всё, что потребуется сделать — установить на смартфон маленькое приложение — FTP-сервер и настроить любой FTP-клиент на компьютере. Я использую приложение Wi-Fi FTP Server. Он маленький и запускается только по желанию пользователя. Всё, что потребуется сделать на смартфоне — открыть это приложение и нажать кнопку «Запустить». Приложение покажет адрес, логин и пароль для подключения.

Теперь на компьютере, находящемся в той же локальной сети (он может быть подключён к ней как по Wi-Fi, так и по кабелю), запускаем любой FTP-клиент и подключаемся к смартфону, как к серверу, используя те данные, которые показало приложение.

Если не знаете, какой FTP-клиент установить, порекомендую бесплатный FTPrush. Он довольно простой, опять же маленький, и работает без инсталляции.

Чтобы соединиться со смартфоном, нажмите первую кнопку (подключиться), выберите «диалог быстрого соединения» и введите параметры сервера, которые показывает приложение на смартфоне.

Во многих файловых менеджерах есть встроенный FTP-клиент, поэтому отдельная программа на компьютере может и не потребоваться. К примеру, я использую для соединения со смартфоном свой любимый FAR.

Через FTP можно скачивать со смартфона любые файлы, закачивать всё, что угодно с компьютера на смартфон и даже удалять файлы на смартфоне.

Дополнительным плюсом такой передачи данных является то, что даты и времена файлов сохраняются (к сожалению, при многих других способах передачи данных со смартфона, включая передачу через кабель, даты и времена файлов сбрасываются на дату и время копирования).

Приложение Wi-Fi FTP Server имеет много настроек, но в большинстве случаев они вам не понадобятся. Кстати, логин и пароль по умолчанию можно не менять, ведь к серверу нельзя обратиться из интернета — это лишь обмен в вашей локальной сети.

Я пользуюсь этим способом уже несколько лет и это действительно удобно.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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27 комментариев

j
ммм, а на iphone / ipad?
C
И что, скоость выше 480 мбит/с
ammo
Разумеется. Да и по USB никогда не будет 480, это лишь технический предел.
C
А конкретные данные можно предоставить? Телефон, объём перекачиваемых данных, время перекачки. Причём в порядке USB/FTP/USB. Или наоборот FTP/USB/FTP. Причём сравнивать по времени два последних.
ammo
Если Вам интересны точные данные, Вы можете заняться этими измерениями и по результатам опубликовать здесь статью.
C
Вообще-то фразы типа
При работе с Wi-Fi 5 ГГц это значительно быстрее передачи через кабель,
подразумевает, что автор этих слов измерял скорость, а не просто ляпнул, исходя из ощущений.
Я-то исхожу из того, что у WiFi 5G заявлена скорость 667 Мбит/с, у USB 2.0 — 480 Мбит, если случайно телефон не поддерживает USB 3.0 с его скоростью на порядок выше. Почему, собственно, и спросил насчёт телефона.
Но при этом я знаю, что overhead у TCP/IP протокола вместе с FTP гораздо больше, чем у USB. Поэтому фраза о значительно более быстрой передаче данных у меня вызывает сомнения.
Korzh
С хрена ль у Wi-Fi 5 667? 1х1 — 433, 2х2 — 866
Большинство приличных телефонов — второе. Примерно ~500 в одну сторону получается из которых вполне выжимаются 50 МБ/с
«Случайно» большинство телефонов 3.0 не поддерживает. Даже если поддержка есть в SoC (а она у большинства есть) дополнительные контакты даже на топах не всегда распаяны.
Так что 30-40 МБ/с — насколько повезет с конкретным компом даже, поскольку не все положенные 40 выжимают. Интела например до 100-й серии четко 28 МБ/с
В общем, до двух раз
C
Примерно ~500 в одну сторону получается из которых вполне выжимаются 50 МБ/с

ак что 30-40 МБ/с — насколько повезет с конкретным компом даже

Ну так поэтому и спросил автора насчёт конкретных цифр на конкретном железе, а не просто «существенно быстрее»
Вроде ничего невозможного не спрашиваю, а он обижается.
И да, не надо забывать, что ресурсы WiFi диапазона большие, но всё равно ограничены. При наличии продвинутых соседей заявленных скоростей можно не получить.
Korzh
Ну а смысл всё это расписывать особо, когда заметка вообще не о том? Тут ещё время на поиск шнурка например можно добавить — которое может превысить время на передачу данных ;)
Настолько продвинутых соседей чтоб засрать диапазон выше 5 ГГц фиг найдешь — там и самому-то даже деревянной дверью не заэкранироваться ненароком сильно
S
Оверхед совсем небольшой, если скачивается один файл. Если счет идет на тысячи, можно замучиться ждать. Поэтому, как говорится, it depends…
C
Ради одного-двух файлов ставить дополнительный софт на телефон? Нафих.
171276118@vkontakte
Поставил. Работает. Благодарю.
O
Мдяяя. А ещё некоторые обижаются когда им говорят что народ тупеет. Чуть позже, название очередной статейки:" Как быстро свопить для ответа на звонок?" :))
М
Что такое «свопить» для ответа на звонок?
ammo
Не обольщайтесь. 99% пользователей смартфонов вообще не знают, что такое FTP.
Korzh
Основной плюс синхронизации через облака — там ничего ни думать, ни делать не нужно. Оно само работает. Поэтому, кстати, и скорость даже в целом пофиг — всё равно данные на компьютер раньше залетят, чем пригодятся (если вообще пригодятся). И можно даже без Wi-Fi в принципе обходиться, не говоря уж об отсутствии требования одной сети. Плюс резервная копия. Минус (потенциально) приватность, что в 99% случаев пофиг
Что имеем тут из перечисленного? А ничего. Только всякую ручную возню и установку лишних программ
b
Что имеем тут из перечисленного? А ничего.

Собственно сами и ответили на свой вопрос.
Минус (потенциально) приватность

Для тех, кому не пофиг, не поступаемся приватностью.
Korzh
Ну дык интересовало всё-таки полезное, а не фетиши отдельных фриков, которые боятся, что кто-то их селфи на фоне мусорки украдёт и в черной мессе использует ;)
117880881453565246972@google
А как же Nearby Share от Google?)
b
Так там все равно на винду надо ставить же приложение, как и тут?
117880881453565246972@google
в Google nearby share меньше действий. Наверное по WiFi проще. Один раз настроил и всё, но nearby проще.)
Baus
1) В прошивках Xiaomi.eu подобный функционал уже встроен и это удобно.
2) Пользуюсь для подобных целей Resilio Sync — на мой взгляд менее напряжно по установке и настройке (дарю идею следующей статьи).
3) Реализация MTP в современных смартфонах и обрывы при перекачке больших объёмов данных (фото) — удручает!
a
Total Commander + Samba plugin. FTP не нужен.
r
Расшариваем папку на ПК с полным доступом, добавляем ее в какой-нибудь проводник типа cx и все, можем отправлять файлы на комп. Например, из галереи выбрать снимки, нажать поделиться и среди вариантов выбрать проводник.
Это гораздо удобнее, чем подключать смарт к компу по проводу или фтп, так как через галерею работать удобнее. И плюс к этому можно смотреть фильмы с компа также запуская через проводник.
o
А скорость инета разве не надо учитывать? Если у вас гигабитный — это одно, а если 100 мегабит от провайдера, как у большинства, тогда ведь получим куда более высокую скорость по usb2.0, чем по вайфаю? Или скорость интернета, которую даёт провайдер, не имеет значения и система работает локально?
Korzh
Если синхронизировать через облако, то имеет
Теоретическое. Поскольку на практике все те фотки и прочее оказываются дома при любой скорости интернета быстрее, чем сам пользователь домой придёт...
Если как тут предложено чисто в локалке, то не имеет, естественно
В описанной механике интернета может и в принципе не быть — это ни на что не повлияет :)
o
Тогда вообще получается странная вещь. Если usb3.0 имеет скорость 5 гбит, то даже вайфай 5 может его переплюнуть c 6,5 гбит. А вайфай 6 и 7 просто нагибают. Но, на практике такого ведь не происходит.

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