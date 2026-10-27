Из-за масштабных инвестиций в ИИ Microsoft предложила добровольно уволиться 60 тысячам сотрудников

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

На 2026 календарный год Microsoft планирует расходы в размере около 175 миллиардов долларов. Ожидается, что основная часть этих средств будет направлена ​​на дальнейшее развитие инфраструктуры для ИИ. В то же время в других направлениях корпорации, по всей видимости, приходится сокращать издержки.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Как сообщает телеканал CNBC, 26 октября 2026 года компания Microsoft анонсировала программу выплаты выходных пособий, в которой могут принять участие до 60 000 сотрудников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Это составляет около 27 процентов от текущей численности персонала, насчитывающей 223 000 человек.

Воспользоваться текущим предложением могут даже высокопоставленные представители компании — вплоть до уровня старшего директора (Senior Director) или вице-президента. Ранее, в апреле 2026 года, Microsoft уже запускала программу, предусматривающую выплату выходных пособий сотрудникам, которые решат досрочно выйти на пенсию. Под условия той программы подпадали семь процентов американских сотрудников Microsoft.

По данным CNBC, предложением воспользовалась примерно треть тех, кто имел на это право. Относительно текущей программы Microsoft пока не обнародовала конкретных планов. При этом в июле 2026 года корпорация объявила о намерении сократить 4800 рабочих мест.

Как отмечает представительница Microsoft Эми Коулман, выплаты выходных пособий отражают «важный аспект нашего обновленного подхода к управлению изменениями».

Мы создаем больше дополнительные условия для того, чтобы наши сотрудники могли самостоятельно выстроить следующий этап своей жизни.

Эми Коулман

Microsoft планирует осуществить предстоящую трансформацию в сфере искусственного интеллекта, не ухудшая при этом свои финансовые показатели. В отличие от своих конкурентов — компаний Alphabet и Amazon, — по итогам прошедшего второго финансового квартала Microsoft продемонстрировала положительный денежный поток.

Технологическим корпорациям приходится искать баланс между масштабными инвестициями в ИИ и минимизацией сопутствующих рисков. Так, соучредитель Microsoft Билл Гейтс еще в конце августа 2026 года предупреждал, что искусственный интеллект вскоре может взять на себя выполнение большинства задач, которые сегодня пока еще решают люди.

Источник: CNBC

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг 0.00
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