Исследователи разработали ИИ, анализирующий данные о сне с точностью до секунды

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Исследователи из Ахенского университета прикладных наук (FH Aachen) разработали модель искусственного интеллекта AnySleep, предназначенную для анализа сна человека. Модель способна проводить детальный анализ фаз сна, распознавая даже кратковременные изменения в мозговой активности. Результаты исследования были недавно опубликованы в научном журнале npj Digital Medicine, входящем в структуру издания Nature.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

При анализе сна мозговую активность чаще всего регистрируют с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Для интерпретации данных специалисты обычно разбивают запись ночного сна на 30-секундные интервалы, присваивая каждому из них определенную стадию сна. В результате получается ступенчатая картина того, как протекает сон.

По словам исследователей, модель AnySleep позволяет анализировать более короткие временные интервалы и, как следствие, фиксировать даже самые незначительные изменения мозговой активности во время сна. Для этого модель обрабатывает данные ночных измерений и формирует детальную картину различных фаз ночного сна.

«Например, кратковременные эпизоды бодрствования, которые зачастую длятся всего несколько секунд, могут дать важную информацию для исследований сна. Если интервал анализа слишком велик, такие изменения не учитываются в должной мере, что приводит к неточным результатам», — отмечает Штефан Бялонски, автор исследования.

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали данные о сне примерно 20 000 человек. По словам исследователей, участники значительно различались по возрасту, образу жизни и состоянию здоровья.

Исходный код AnySleep находится в открытом доступе; теоретически программу можно установить на любой компьютер. Кроме того, Высшая школа прикладных наук Ахена (FH Aachen) предлагает веб-интерфейс SomnoBot, который позволяет использовать этот ИИ-инструмент даже тем, кто не обладает навыками программирования. «При этом конфиденциальные данные ни в какой момент не покидают локальный компьютер, что обеспечивает защиту данных даже в условиях строгих клинических исследований», — говорится в пресс-релизе.

Источник: idw-online

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