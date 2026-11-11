Информационный экран в лондонском аэропорту Хитроу завис и вместо расписания рейсов вывел консоль загрузки Linux

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Пассажиры одного из терминалов лондонского аэропорта Хитроу столкнулись с забавным сбоем электронной информационной системы.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Вместо привычной карты терминала и времени вылетов один из дисплеев в Терминале 2 продемонстрировал пользователям вертикально повернутый системный лог загрузки Linux. Судя по выведенным на монитор строкам, сбой произошел на этапе запуска системного менеджера systemd, сетевого контроллера Intel и файловой системы EXT4. Ранее администрация аэропорта начала масштабный переход на бюджетные экраны под управлением мини-ПК и плат вроде Raspberry Pi для снижения затрат и энергопотребления.

Причины зависания управляющего компьютера остались неизвестными, а представители аэропорта пока воздерживаются от подробных комментариев. Инцидент наглядно продемонстрировал, что системы под управлением открытой операционной системы могут давать сбои ничуть не реже привычных решений на базе Windows, хотя от подобных дисплеев пассажиры явно ждут большего, чем демонстрация виртуального кашля во время загрузки.

Источник: The Register

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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +548.00
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