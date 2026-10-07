ИИ начинает брать на себя принятие решений — мнение китайского фантаста

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Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань заявил о грядущей передаче людьми функции принятия решений искусственному интеллекту (ИИ).

Развитие нейросетей приведет к тому, что алгоритмы возьмут на себя выбор, который ранее делал человек. По словам автора, внедрение искусственного интеллекта в промышленность и быт продолжает историческую тенденцию замещения когнитивных способностей техническими инструментами.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Появление калькуляторов снизило потребность в устном счёте, а навигаторы GPS уничтожили необходимость запоминать маршруты.

Следующим этапом стала утрата навыка самостоятельного письма из-за генеративных нейросетей — программ, синтезирующих текст по пользовательскому запросу. Замыкает эту цепочку именно делегирование выбора машине.

Чэнь Цюфань отмечает факт: каждый новый инструмент ампутирует часть человеческих навыков, расширяя другие возможности. Освободившееся время и интеллектуальный ресурс формируют так называемую «пустоту». Последствия распространения искусственного интеллекта зависят от того, чем люди заполнят этот пробел: глубоким размышлением или информационным шумом.

Итог влияния нейросетей определится тем, какие именно человеческие навыки останутся востребованными после автоматизации привычных задач и передачи принятия решений алгоритмам.

Источник: hi-tech

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