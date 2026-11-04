Google меняет внешний вид трех приложений на Pixel: Сообщения, Телефон и Контакты получат новые значки в едином стиле

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Google готовит обновление оформления сразу трех приложений для смартфонов Pixel. Новые значки получат Google Сообщения, Телефон и Контакты. Компания уже объявила о начале распространения изменений и пояснила, что при разработке нового дизайна учитывала пожелания пользователей.

Автор: Samuel Angor Источник: unsplash.com

Все три приложения перейдут на общую цветовую гамму с плавным переходом от темно-синего к светло-фиолетовому. При этом компания изменила не только цвета, но и сами формы значков. Они стали более округлыми, а отдельные элементы получили четкие границы. В результате три приложения будут выглядеть как части единого набора, а их оформление станет ближе к новому визуальному стилю Google.

Изменения коснутся только значков на главном экране. Содержимое приложений и доступные пользователям возможности останутся прежними. В частности, компания не сообщала о каких-либо новых функциях для отправки сообщений, совершения звонков или управления контактами. Речь идет исключительно об обновлении внешнего вида трех программ.

Распространение нового оформления уже началось, однако обновленные значки появятся не у всех одновременно. Компания рассчитывает завершить внедрение в течение ближайших недель. Поэтому некоторым владельцам смартфонов Pixel придется немного подождать, прежде чем изменения станут доступны на их устройствах.

Ранее компания уже обновила значки нескольких фирменных приложений, а теперь продолжает приводить оформление своей экосистемы к единому стилю. При этом сроки появления аналогичных изменений в других программах пока не называются. Пользователи также обращают внимание на другие приложения компании, которым, по их мнению, не помешало бы обновление дизайна.

Источник: Phonearena

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