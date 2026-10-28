Google изменила привычную библиотеку Google Фото: теперь можно закреплять любимые альбомы, сортировать разделы и скрывать ненужные

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Google обновила интерфейс приложения «Google Фото», переработав вкладку «Коллекции». Теперь пользователи могут самостоятельно организовывать библиотеку снимков, выносить нужные подборки на первый план и убирать с экрана ненужные категории. Раньше расположение основных разделов было практически фиксированным.

Автор: Rubaitul Azad Источник: unsplash.com

Изменения появились в версии 7.97, выпущенной 27 октября. Новый дизайн активируется на стороне серверов Google, поэтому доступ к нему зависит не только от установленной версии приложения.

Основным нововведением стала панель закрепленных элементов в верхней части экрана. Сюда можно добавлять альбомы, фотографии, связанные с определенными местами, подборки людей и домашних животных, а также документы. Благодаря этому часто используемые разделы находятся под рукой, и для перехода к ним не приходится каждый раз просматривать всю библиотеку.

Настройка выполняется через кнопку редактирования. Пользователь сам выбирает, какие коллекции должны отображаться в верхней панели, и может в любой момент изменить свой выбор. Например, можно закрепить подборки по городам или отдельные альбомы с важными снимками.

Изменилась и организация остальных разделов. Среди них есть фотографии с устройства, подборки людей и питомцев, места, альбомы и документы. Теперь их разрешается переставлять местами, выбирая наиболее удобный порядок. Кроме того, ненужные категории можно скрыть, чтобы они не занимали место на экране.

В нижней части вкладки сохранились переходы к папкам устройства, видео и другим материалам, в том числе стикерам и творческим проектам. Их расположение также поддается настройке.

До этого Google преимущественно добавляла в приложение новые средства редактирования снимков и инструменты на основе ИИ, почти не меняя устройство библиотеки. Теперь компания занялась организацией сохраненных материалов. Обновление позволяет пользователям самостоятельно определять, какие разделы должны быть доступны в первую очередь, вместо того чтобы пользоваться единой для всех структурой.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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