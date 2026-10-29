Google избавляет пользователей Chrome от ручного поиска в почте: браузер научился подставлять номера заказов и коды бронирования из Gmail

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Google обновила автозаполнение в Chrome, научив браузер находить нужные сведения в Gmail. Благодаря интеграции с Gemini он сможет предлагать данные из электронных писем непосредственно при заполнении интернет-форм. Это позволит обходиться без ручного поиска писем с билетами, подтверждениями заказов и другой информацией.

Автор: Zulfugar Karimov Источник: unsplash.com

Первые испытания новой возможности начались в июле. Теперь компания приступила к ее распространению среди пользователей. В отличие от стандартного автозаполнения, которое работает с адресами и платежными данными, обновленная система способна учитывать содержимое почтового ящика. Для этого используется Personal Intelligence, позволяющая Gemini работать с персональной информацией пользователя.

Например, при регистрации на авиарейс Chrome сможет найти в Gmail письмо с подтверждением бронирования и предложить нужный код. Аналогичным образом браузер будет подставлять номера заказов и сведения об отслеживании посылок. Искать сообщения вручную и переносить информацию между приложениями больше не потребуется.

При этом пользователь сможет проверить, откуда взялись предложенные данные. На Android подсказки отмечаются значком Gemini. Если удержать нужное предложение над клавиатурой и выбрать просмотр источника, Chrome откроет соответствующее письмо. Там же можно удалить отдельную подсказку, не затрагивая само сообщение. Отключить расширенное автозаполнение можно в настройках браузера.

Компания заявляет, что конфиденциальные данные защищены, а пользователь сам решает, использовать ли новую возможность. В ходе ранних испытаний Chrome мог обращаться также к Google Фото и другим подключенным сервисам, однако в выпущенной версии поиск ограничен содержимым Gmail.

Нововведение доступно пользователям в США старше 18 лет на компьютерах, устройствах Android и iPhone. Для работы функции необходимы поддержка Gemini в Chrome и включенная Personal Intelligence. Новая система развивает возможности автозаполнения, которые компания расширила за счет интеграции с Wallet в июле этого года.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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