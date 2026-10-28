Фотостудии закрываются из-за перехода модной индустрии на генеративный ИИ

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Reuters сообщило о закрытии фотостудий, работавших в сфере модной фотографии, на фоне перехода одежных брендов на генеративный искусственный интеллект при создании рекламных изображений.

Основная причина — экономия на производстве контента. Нейросети позволяют получать готовые фотографии моделей в нужной одежде без аренды студии, привлечения фотографов, визажистов, стилистов и самих моделей. Весь процесс, который раньше занимал несколько дней и требовал работы целой команды, теперь сводится к генерации изображения по текстовому запросу или референсу.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Изменения напрямую затронули модельный бизнес. Часть моделей лишается заказов, так как их заменяют цифровыми двойниками, созданными искусственным интеллектом. При этом встречаются случаи, когда внешность реальных людей используется нейросетями без разрешения — их фотографии применяются для обучения алгоритмов, которые затем самостоятельно генерируют похожие образы для рекламы.

Ранее подобные технологии уже тестировали отдельные крупные сети одежды, заменяя часть съемок каталогов цифровыми изображениями моделей. Закрытие профильных фотостудий фиксирует более широкое распространение этой практики в индустрии моды.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

По данным источника, сокращение числа фотостудий затрагивает не только крупные рекламные агентства, но и небольшие локальные студии, которые специализировались на съемках для интернет-магазинов одежды и небольших дизайнерских брендов.

Источник: petapixel.com

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