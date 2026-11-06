Эксперты предупредили о двукратном росте потребления воды дата-центрами в Германии из-за бума искусственного интеллекта

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Угроза истощения водных ресурсов Германии связана с масштабным строительством дата-центров из-за бума искусственного интеллекта.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Согласно исследованию Öko-Institut по заказу Greenpeace, в 2025 году немецкие дата-центры потратили на охлаждение около 13 миллиардов литров воды. К 2030 году этот показатель может вырасти до 27 миллиардов литров ежегодно, что сопоставимо с потреблением воды в городе с населением 580 тысяч человек. Для планируемых крупных дата-центров мощностью от 100 мегаватт эксперты оценивают годовой расход воды в пределах от 200 до 930 миллионов литров на каждый объект.

При этом авторы исследования отмечают, что высокую энергоэффективность можно совмещать с полным отказом от водяного охлаждения. Переход на современные системы сухого или компрессионного типа позволяет снизить прямой расход воды до нуля.

Источник: heise online

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Новостной формат, гиперчестность, актуальность. Для связи: kifloblog@yandex.ru
? 0 193 0
Автор pchyolka   Рейтинг +545.20
Блог ИИ, сервисы и приложения 713 4902 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор портативного паяльника Alientek T80P: подробный тест точности нагрева и поддержания температуры

Развитие микроэлектроники и импульсных силовых устройств привело к постепенному вытеснению классических громоздких сетевых паяльных станций высокоэффективными портативными решениями. Появление...

Венский шницель: как тонкая телятина получает воздушную хрустящую панировку, которая не должна плотно прилипать к мясу

У хорошего венского шницеля есть странная особенность: его панировка ведёт себя так, будто хочет отделиться от мяса. Она поднимается пузырями, образует складки и местами оставляет между собой и...

Можно ли охладить Венеру и сделать её пригодной для жизни

Венера почти такого же размера, как Земля, а сила тяжести на ней лишь немного меньше земной. При этом на её поверхности температура достигает 465 градусов, а плотная углекислотная атмосфера...

Закрытый кузов, полный привод и «пневма»: каким мог стать наследник ЛуАЗа

Маленький ЛуАЗ охотно покупали для деревни, рыбалки и поездок по таким дорогам, куда на обычной легковушке лучше было не сворачивать. На шоссе удовольствия от него было гораздо меньше: тесный...

Самый суровый экзамен советского внедорожника: как обычная «Нива» проработала 15 лет в Антарктиде и осталась на ходу

Антарктида — это край, где техника испытывается на предел. Морозы, пронизывающие ветры, солёный воздух и полная изоляция превращают любую поломку в серьёзную проблему. В таких условиях...