Эксперты предупредили о двукратном росте потребления воды дата-центрами в Германии из-за бума искусственного интеллекта

Угроза истощения водных ресурсов Германии связана с масштабным строительством дата-центров из-за бума искусственного интеллекта.

Согласно исследованию Öko-Institut по заказу Greenpeace, в 2025 году немецкие дата-центры потратили на охлаждение около 13 миллиардов литров воды. К 2030 году этот показатель может вырасти до 27 миллиардов литров ежегодно, что сопоставимо с потреблением воды в городе с населением 580 тысяч человек. Для планируемых крупных дата-центров мощностью от 100 мегаватт эксперты оценивают годовой расход воды в пределах от 200 до 930 миллионов литров на каждый объект.

При этом авторы исследования отмечают, что высокую энергоэффективность можно совмещать с полным отказом от водяного охлаждения. Переход на современные системы сухого или компрессионного типа позволяет снизить прямой расход воды до нуля.

Источник: heise online