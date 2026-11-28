Популярный чат-бот способен не только ошибаться в ответах, но и подталкивать пользователей к опасным решениям. Журналисты Engadget составили список из девяти вопросов, с которыми не стоит обращаться к ChatGPT: от просьб оценить личные отношения и проверить налоговую декларацию до попыток выяснить, как обойти закон или заставить ИИ обрести сознание.

Особую опасность представляют вопросы, связанные со здоровьем, безопасностью и личными данными. ChatGPT может уверенно выдавать неверные рекомендации, а пользователь рискует принять их за профессиональную консультацию. Не стоит передавать чат-боту пароли, финансовые сведения и другую конфиденциальную информацию. Переписка хранится на серверах OpenAI, поэтому рассчитывать на абсолютную приватность таких разговоров не следует.

Отдельно Engadget предупреждает об использовании ИИ для решения семейных конфликтов и принятия серьёзных жизненных решений. ChatGPT не обладает человеческим опытом и эмпатией, а его склонность соглашаться с собеседником может укреплять ошибочные убеждения. Не менее рискованно доверять ему ремонт дома: в приведённом изданием исследовании почти 40% участников, последовавших советам ИИ по самостоятельному ремонту, столкнулись с дополнительными повреждениями.

В список также попали вопросы о правильности уплаты налогов, прогнозах спортивных и политических событий, помощи в совершении незаконных действий и возможности освободить искусственный интеллект от заданных ограничений. Авторы напоминают, что убедительный ответ ещё не означает правильный. ChatGPT лучше использовать как вспомогательный инструмент для поиска и обработки информации, а решения с серьёзными последствиями оставлять профильным специалистам.

Источник: engadget