49-летний бразильский каменщик Эдимар Роша Мартинс продал свои вещи и преодолел около 1900 км, чтобы встретиться с женщиной, которую считал будущей женой. Но после приезда в Белу-Оризонти выяснилось, что его возлюбленная — виртуальный персонаж, созданный искусственным интеллектом.

Мартинс из города Императрис познакомился в социальных сетях с Жессикой Оливейрой, известной также как Жессика Фазендейра. В роликах TikTok девушка изображала жизнь на ферме, искала спутника и обещала обеспечить его жильём и финансовой поддержкой. Аккаунт собрал более 300 тысяч подписчиков, что не помешало его героине оказаться вымышленной.

9 октября мужчина продал имущество, чтобы оплатить поездку на автобусе, а 11 октября прибыл в Белу-Оризонти. Он рассчитывал начать новую жизнь с женщиной, которая, как ему казалось, ждала его. Не сумев найти Жессику, Мартинс обратился за помощью на местную радиостанцию, где узнал, что девушка с видео не существует в реальности.

Впоследствии автор аккаунта подтвердил, что использовал нейросеть для создания персонажа. По его словам, целью было привлечение аудитории и получение коммерческой выгоды. При этом он отрицал, что лично переписывался с Мартинсом или договаривался с ним о встрече.

Потратив деньги на дорогу и продав свои вещи, бразилец остался без средств на возвращение. Ему пришлось обратиться в муниципальную службу помощи мигрантам в Белу-Оризонти: сотрудники предоставили необходимую поддержку и организовали дальнейший проезд. Эта история показывает, как реалистичные ИИ-персонажи в социальных сетях способны формировать иллюзию личных отношений, за которой могут последовать вполне реальные финансовые потери.

Источник: hindustantimes