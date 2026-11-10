Больше не придется выходить из чата и заново прикреплять фотографии: Google готовит для Google Messages интеграцию с редакторами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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Google готовит для своего приложения «Сообщения» новую функцию, которая позволит обрабатывать фотографии и видео непосредственно перед отправкой собеседнику. Сейчас для этого приходится отдельно открывать редактор, вносить изменения, а затем возвращаться в переписку и прикреплять готовый файл. Нововведение должно избавить пользователей от лишних действий.

Автор: BoliviaInteligente Источник: unsplash.com

О планах разработчиков стало известно благодаря анализу кода тестовой версии Google Messages. В приложении обнаружили упоминание отдельной команды для редактирования медиаматериалов. Она позволит перейти к обработке выбранного файла еще до его отправки.

При этом компания не собирается создавать собственный редактор с набором инструментов. Вместо этого мессенджер сможет находить подходящие приложения, уже установленные на смартфоне. Например, пользователь сможет открыть фотографию или видеоролик в привычной программе, изменить их и вернуться обратно в чат.

Раньше Google Сообщения предлагали только ограниченные возможности обработки изображений. Можно было добавлять надписи и делать пометки, однако для более серьезных изменений приходилось пользоваться сторонними программами. Теперь компания намерена упростить взаимодействие с такими приложениями, не ограничивая пользователей встроенными инструментами.

Еще одно изменение касается возврата в переписку после обработки файла. Приложение сможет автоматически перенаправлять пользователя обратно в исходный чат, поэтому искать нужный диалог и повторно выбирать изображение или видео вручную не потребуется. Если подходящего редактора на смартфоне нет, приложение предупредит об этом и предложит установить совместимую программу.

Когда новая возможность появится у пользователей, пока неизвестно. Она обнаружена в коде бета-версии, но даже участники тестирования могут получить ее не сразу. Выход функции для всех пользователей ожидается позднее, причем сроки пока не объявлены.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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