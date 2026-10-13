Больше не нужно вспоминать точное название ролика на YouTube: Google расширяет ИИ-поиск на смартфонах

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

YouTube расширяет доступ к функции «Спроси YouTube», которая позволяет находить ролики с помощью ИИ даже в тех случаях, когда пользователь не помнит их названия. Раньше инструмент был доступен на компьютерах, а теперь Google начинает распространять его и на мобильные устройства.

Автор: Zulfugar Karimov Источник: unsplash.com

Новый способ поиска пригодится тем, кто помнит содержание видео, но не может подобрать подходящие ключевые слова. Вместо названия или имени автора достаточно описать нужный ролик своими словами либо задать вопрос. Система попытается понять запрос и подобрать подходящие материалы из каталога YouTube.

Если первые результаты окажутся неудачными, поиск можно продолжить в диалоговом режиме. Пользователь может добавить подробности или уточнить, что именно он хочет найти. ИИ учтет дополнительную информацию и попробует предложить другие варианты. Это особенно полезно при поиске старых видео, от которых в памяти остались лишь отдельные детали.

Функция встроена в поисковую систему YouTube, поэтому для работы с ней не нужно устанавливать отдельное приложение. При этом обычный поиск по ключевым словам никуда не исчезает: «Спроси YouTube» предлагает дополнительный способ находить контент, когда точные формулировки неизвестны.

Впрочем, новый инструмент пока не гарантирует правильный результат при каждом запросе. ИИ может как быстро подобрать нужный ролик, так и ошибиться с выбором. В таких случаях остается возможность изменить описание и попробовать снова.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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