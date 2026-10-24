Более 1000 математиков обязались отказаться от использования ИИ в своих исследованиях

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
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Некоторые математические задачи десятилетиями оставались для ученых практически неразрешимыми. Однако компании, занимающиеся искусственным интеллектом, все чаще используют свои модели для поиска ответов на подобные загадки. Так, в начале этого месяца компания OpenAI опубликовала сразу 722 научные работы, в которых содержатся доказательства или опровержения целого ряда математических задач. Много ученых категорически отвергают такой подход и объединяются в своего рода движение сопротивления. Более 1000 из них вошли в состав «Ассоциации человеческой математики» (Association for Human Mathematics, AHM) и договорились не прибегать к помощи ИИ в своих исследованиях.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

На своем сайте представители AHM заявляют, что стремятся защитить «математику как человеческую деятельность от угрозы со стороны искусственного интеллекта». Еще одна цель — сохранить независимость математического сообщества перед лицом экспансии корпоративных интересов.

Учитывая серьезные социальные, экологические и экономические последствия деятельности индустрии ИИ, а также опасность ее бесконтрольного роста, мы стремимся не становиться соучастниками этого процесса

AHM

По мнению AHM, искусственный интеллект представляет фундаментальную угрозу для научной практики и математического понимания. Математический прогресс требует человеческих экспертных знаний, которые формируются в процессе написания текстов и глубокого, вдумчивого размышления. Таким образом, автоматизированное создание и восприятие математических материалов подрывает интеллектуальные основы этой дисциплины.

Как утверждает AHM, такие компании, как OpenAI, выбирали математические задачи для демонстрации возможностей своих продуктов, не задумываясь о последствиях для математического сообщества. В своем заявлении, касающемся опубликованных научных материалов, ассоциация также упоминает многочисленные судебные иски против OpenAI, в которых компанию, в частности, обвиняют в нарушении авторских прав.

Математическое сообщество не просило OpenAI решать существующие задачи и отвергает любую предполагаемую пользу от этого. Организация и ее члены намерены отстаивать такую ​​математику, которая «остается заслуживающей доверия, исследуется с соблюдением этических норм и служит общественным интересам».

AHM настоятельно призывает ученых прекратить сотрудничество с OpenAI и вернуться к научной деятельности, в центре которой стоит человеческое понимание.

Согласно правилам, каждый, кто вступает в ассоциацию, обязуется не публиковать исследования, созданные с помощью ИИ, а также не использовать модели ИИ в исследовательских целях. На данный момент к ассоциации, основанной всего несколько недель назад, присоединилось более 1000 математиков со всего мира. Среди них — известные ученые из Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского технологического института и Мюнхенского технического университета.

Источник: Association for Human Mathematics

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