Авиакомпания Qantas ускоряет внедрение ИИ — будет сокращено 850 рабочих мест

Австралийская авиагруппа Qantas объявила о многолетнем партнерстве с компанией Accenture, направленном на модернизацию ИТ-систем и ускорение внедрения искусственного интеллекта. Эта трансформация приведет к сокращению около 850 рабочих мест в Австралии в течение ближайших лет; первая волна изменений ожидается к середине 2027 года.

В Qantas называют это соглашение частью масштабной переработки внутренних инструментов, которая проводится параллельно с крупнейшим в истории компании обновлением авиапарка. По заявлению группы, в настоящее время используется более 1000 устаревших приложений, накопленных за десятилетия и изначально не предназначенных для совместной работы. Цель состоит в том, чтобы модернизировать эти системы и наладить более эффективный обмен данными между ними, что позволит упростить рабочие процессы и облегчить внедрение новых инструментов на базе искусственного интеллекта.

Ванесса Хадсон, генеральный директор Qantas, планирует интегрировать автоматизацию и ИИ непосредственно в новые методы работы еще на этапе их проектирования. Авиаперевозчик сообщает, что уже сейчас ежегодно направляет на развитие технологий более одного миллиарда австралийских долларов. Эта сумма отражает общий объем ежегодных технологических инвестиций компании, а не стоимость контракта с Accenture, которая не была разглашена. В рамках партнерства поставщик услуг осуществит первоначальные инвестиции, направленные на ускорение модернизации платформ данных авиагруппы.

Соглашение, в частности, предусматривает реорганизацию ряда вспомогательных функций. Некоторые виды деятельности, которые в настоящее время выполняются силами самой компании, будут переданы Accenture. Их реализация будет осуществляться преимущественно из Индии, а также из Австралии. На первом этапе изменения коснутся таких сфер, как финансы, закупки, управление персоналом и маркетинг.

По оценкам группы, в ближайшие годы это затронет около 850 рабочих мест, что составляет почти 3% от австралийского штата компании, насчитывающего порядка 28 000 сотрудников. Первые изменения должны быть внедрены к середине 2027 года.

Хотя реорганизация приведет к сокращению должностей, точное число увольнений пока не определено. В Qantas отмечают, что перед принятием решений по каждому конкретному сотруднику будут проведены консультации с работниками и их профсоюзами. Группа намерена, по возможности, отдавать приоритет переводу сотрудников на другие должности — в том числе на новые рабочие места, создаваемые в Австралии, — а также предлагать им обучение и переквалификацию.

Это объявление вызвало критику со стороны Австралийского профсоюза работников сферы услуг (Australian Services Union), который указывает на утрату рабочих мест и профессиональных компетенций в пользу других стран. Профсоюз упрекает Qantas в том, что компания предпочитает переносить бизнес-процессы за рубеж, вместо того чтобы инвестировать в собственных сотрудников и помогать им осваивать новые технологии. Руководство, со своей стороны, настаивает на необходимости адаптации к развитию цифровых инструментов.

В Qantas также подчеркивают, что сокращение численности административно-управленческого персонала происходит на фоне продолжающегося найма сотрудников в операционных подразделениях. По данным группы, с 2023 года было создано более 4400 новых рабочих мест, связанных с основной деятельностью, — в частности, для пилотов, бортпроводников и инженеров. Кроме того, компания планирует увеличить штат своего центра продуктовых инноваций в Аделаиде до более чем 400 сотрудников; это свидетельствует как об изменении требований к квалификации персонала, так и о реорганизации операционной деятельности.

Источник: Reuters