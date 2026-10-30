Apple снижает комиссию App Store на Тайване с 30% до 26% после переговоров с антимонопольным регулятором

Apple объявила о том, что в тайваньском App Store стандартная комиссия за платные приложения и покупки внутри них станет меньше. Было 30%, будет 26%. Новые условия начнут действовать с субботы, 31 октября, и коснутся iOS и iPadOS. Решение компания приняла после обсуждений с Комиссией по справедливой торговле Тайваня.

Автор: Apple

Разработчикам Apple сообщила, что подписывать обновлённые условия до 31 октября не нужно. Сниженная ставка заработает с этой даты в любом случае. Лицензионное соглашение Apple Developer Program тоже обновили. Переводы на другие языки обещают сделать в течение месяца. Это не единственная история с регуляторами за последнее время. Давление на правила App Store растёт по всему миру, особенно в частности распространения приложений, оплаты и комиссий. В Японии и Бразилии Apple ввела альтернативные магазины приложений, возможность платить через сторонние сервисы и новую структуру сборов. В Евросоюзе компания пересмотрела комиссии и условия работы после претензий Еврокомиссии из-за Закона о цифровых рынках.

На прошлой неделе федеральный судья в Австралии постановил, что Apple должна разрешить альтернативные способы распространения приложений и оплаты. Дело тянулось годами из-за иска Epic Games. Apple собирается подавать апелляцию. А вчера регуляторы Южной Кореи оштрафовали компанию примерно на 15,5 млн долларов и потребовали изменить политику App Store: речь об ограничениях на оплату, проверке приложений и комиссиях, которые признали дискриминационными. На этом фоне изменения для Тайваня выглядят куда скромнее. Альтернативных магазинов там нет, только сниженная ставка.

Источник: 9to5Mac