Исследователи из Y Combinator и Olam Labs провели необычный эксперимент. Они решили выяснить, что произойдет, если перед агентами ИИ поставить задачу — всего за три часа создать процветающую цивилизацию в игре Minecraft.

Вскоре стало ясно: амбициозная цель осталась недостижимой. Вместо того чтобы построить развитую цивилизацию, агенты проводили время в переполненных убежищах и занимались распределением скудных запасов продовольствия.

В итоге сформировалось некое подобие правительства — с прописанными правилами и системой получения разрешений. Одна группа агентов потратила целых одиннадцать минут только на то, чтобы назначить ответственного за удобрения.

По идее, агенты ИИ должны быть полезными инструментами, однако на практике всё зачастую выглядит иначе. За последние месяцы стало известно о множестве случаев, когда ИИ вел себя совсем не так, как ожидалось. Один из примеров привела исследовательница Саммер Ю: она поручила агенту Openclaw управление своей электронной почтой, но тот взял и удалил все письма. На повторные команды ИИ не отреагировал.

Чтобы лучше изучить подобные модели поведения, исследователи всё чаще используют ИИ-агентов в виртуальных игровых мирах. Так, например, ученые из MIT в ходе одного исследования поместили 13 ИИ-агентов на симулированный необитаемый остров и предоставили их самим себе. Чтобы скоротать время, агенты начали придумывать игры — по мнению исследовательской группы, это позволило получить представление об особенностях их процесса обучения.

Недавно команда исследователей из Y Combinator и Olam Labs также изучила поведение ИИ-агентов в виртуальных мирах. В качестве тестовой среды, помимо прочего, использовалась популярная игра Minecraft с её различными режимами. Исследователи запустили сотни агентов и наблюдали за тем, как они взаимодействуют друг с другом в открытом мире — сотрудничают или конкурируют.

Первый эксперимент представлял собой простую попытку сотрудничества: 50 агентам, работающим на базе модели GPT-6.1-Sol от OpenAI, было поручено за три часа построить процветающую цивилизацию. Результат оказался неожиданным: виртуальное общество потерпело крах. Агенты быстро отказались от многих своих первоначальных амбициозных целей, и, по наблюдениям исследователей, у них проявилась склонность к бюрократии.

На следующем этапе исследовательская группа организовала состязание: десять агентов на базе GPT-6.1-Sol против десяти агентов на базе Claude-Opus-5.5. Задача состояла в том, чтобы захватить базу противника, одновременно защищая собственную. «Агенты GPT разработали значительно более агрессивные и продуманные стратегии», — отметили исследователи. Агенты Claude в ходе теста вели себя более оборонительно.

Хотя исследование, проведенное Y Combinator и Olam Labs, носит ограниченный характер, оно дает представление о том, как ведут себя ИИ-агенты от разных разработчиков в конкретных ситуациях. По словам исследователей, агенты GPT действовали скорее как пчелиный рой. Агенты Claude, хотя и назначали лидера, принимали решения более демократичным путем.

Источник: Y Combinator