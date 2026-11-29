Жительница Амурской области стала фигуранткой курьёзного, но поучительного дела: мировой судья Магдагачинского участка No2 взыскал с неё 3 900 рублей — это расходы охотоведов на выезд и проверку сообщения о медведе. Опасного хищника женщина якобы заметила неподалёку от населённого пункта и отправила в профильные службы фотодоказательство. На деле зверь оказался полностью сгенерированным — его «дорисовали» на снимке с помощью ChatGPT, а само фото распространялось с iPhone 15.

Схема выглядела правдоподобно: к сообщению приложили реалистичный кадр, из-за чего у специалистов не было оснований сразу ставить под сомнение угрозу. Охотоведы выехали на место, провели осмотр территории и только после этого установили, что тревога была ложной. На эти мероприятия и ушли те самые 3 900 рублей, которые суд постановил взыскать с заявительницы.

При этом сам смартфон, с которого распространяли изображение, оставили его владелице: суд не счёл устройство орудием преступления в юридическом смысле. Ответственность ограничилась возмещением фактических затрат госорганов — именно столько стоили выезд, работа специалистов и потраченное время.

С точки зрения закона ситуация попадает под категорию ложных вызовов: даже если человек не преследовал злого умысла, а просто «показал картинку», последствия для служб и бюджета вполне реальные. Выезд профильных специалистов — это не только деньги, но и отвлечение ресурсов: в тот момент эти люди могли заниматься реальной угрозой — например, выводить медведя из жилого сектора или помогать пострадавшим.

Источник: Первый технический