Зарядная станция, которая помещается на ладони: Jackery представила Explorer 100D для путешествий

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Компания Jackery анонсировала портативную зарядную станцию Explorer 100D. Новинка отличается небольшими размерами: устройство можно положить на ладонь или убрать в рюкзак. При этом оно способно заряжать не только смартфоны и наушники, но и более требовательную к питанию технику, включая ноутбуки.

В основе новинки лежит аккумулятор LiFePO4 на 30 000 мАч (96 Вт·ч). По данным производителя, батарея рассчитана на 3000 циклов зарядки и разрядки, после которых должна сохранять около 80% первоначальной емкости. Заявленный срок службы аккумулятора достигает восьми лет.

Для подключения устройств предусмотрены два разъема USB-C с поддержкой мощности до 140 Вт и один USB-A на 18 Вт. Суммарная мощность при одновременной работе всех портов достигает 158 Вт. Станция поддерживает технологию AVS, предназначенную для регулировки напряжения при зарядке совместимых устройств.

Для маломощных гаджетов, таких как умные часы и беспроводные наушники, предусмотрен отдельный режим энергосбережения. Управлять работой станции и следить за параметрами можно с помощью встроенного дисплея. Он показывает мощность на каждом используемом порту, температуру и состояние аккумулятора. Пополнить заряд станции можно от электросети, автомобильного адаптера или солнечной панели.

Стоимость новинки на сайте компании составляет 120 долларов США. Для получения уведомления о старте предзаказов на новинку производитель предлагает подписаться на рассылку.

Источник: Notebookcheck