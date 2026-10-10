Xiaomi выпустила пауэрбанк на 55 Вт с выдвижным кабелем и экраном диагностики батареи

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| Новость | Питание и аккумуляторы

В Китае появился внешний аккумулятор Xiaomi NPB1055R ёмкостью 10 000 мА·ч, который выдаёт до 55 Вт и позволяет проверять состояние собственной батареи. Устройство оснащено встроенным выдвижным кабелем USB-C длиной 70 см, поэтому для зарядки смартфона не требуется отдельный провод. Цена новинки на платформе Xiaomi Youpin составляет 299 юаней.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Корпус размером 90 x 50 x 41 мм весит 260 г. Помимо встроенного кабеля, предусмотрены разъёмы USB-C и USB-A. Оба варианта USB-C поддерживают мощность до 55 Вт, а USB-A — до 22,5 Вт. При подключении нескольких устройств суммарная выходная мощность ограничивается 15 Вт. Сам пауэрбанк можно заряжать через любой из двух разъёмов USB-C с мощностью до 45 Вт.

Встроенный цветной дисплей показывает остаток заряда, текущую мощность, температуру и состояние аккумулятора, включая число циклов зарядки. По данным публикации, за 30 минут устройство способно зарядить Xiaomi 17 Pro до 67%, а iPhone 17 Pro — до 64%. Ёмкость батареи составляет 38,32 Вт·ч.

Xiaomi заявляет о соответствии пауэрбанка китайскому стандарту безопасности GB 47372-2026. Аккумулятор прошёл испытания на прокол гвоздём, сжатие с усилием 14 кН и нагрев до 135 °C в течение часа. Новинка доступна в тёмно-титановом, золотисто-титановом и фиолетовом цветах. О выходе за пределами Китая компания пока не сообщала.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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