Xiaomi начала продажи внешнего аккумулятора Power Bank Pro 25000 250W. У него три порта, два USB-C и один USB-A, суммарная мощность которых достигает 250 Вт. Один из портов USB-C вынесен на встроенный выдвижной кабель длиной 70 см. Кабель и второй USB-C отдают до 140 Вт, а USB-A до 120 Вт. Ёмкость заявлена на уровне 25000 мАч, номинальная энергия батареи составляет 97,36 Вт·ч, и Xiaomi отмечает, что пауэрбанк можно брать на борт самолёта. Размеры корпуса 163,8 на 58,3 на 46,2 мм.

Заряжать устройство можно через любой из двух USB-C с мощностью на входе до 140 Вт, но для этого нужен блок питания на 140 Вт или мощнее. По заявлению компании, за 30 минут такой зарядки пауэрбанк набирает около 49% ёмкости.

Данные о батарее выводит цветной экран, скрытый в корпусе. На нём видны заряд, мощность, температура и состояние аккумулятора, вызываются они одной кнопкой на корпусе. Устройство работает с приложением Mi Home и сертифицировано по новому китайскому стандарту безопасности 2026 года. За такой пауэрбанк в Китае придётся отдать 999 юаней (~$148).

Источник: IT Home