Xiaomi выпустила пауэрбанк на 25000 мАч со встроенным кабелем и выходом до 250 Вт

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Питание и аккумуляторы

Xiaomi начала продажи внешнего аккумулятора Power Bank Pro 25000 250W. У него три порта, два USB-C и один USB-A, суммарная мощность которых достигает 250 Вт. Один из портов USB-C вынесен на встроенный выдвижной кабель длиной 70 см. Кабель и второй USB-C отдают до 140 Вт, а USB-A до 120 Вт. Ёмкость заявлена на уровне 25000 мАч, номинальная энергия батареи составляет 97,36 Вт·ч, и Xiaomi отмечает, что пауэрбанк можно брать на борт самолёта. Размеры корпуса 163,8 на 58,3 на 46,2 мм.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Заряжать устройство можно через любой из двух USB-C с мощностью на входе до 140 Вт, но для этого нужен блок питания на 140 Вт или мощнее. По заявлению компании, за 30 минут такой зарядки пауэрбанк набирает около 49% ёмкости.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Данные о батарее выводит цветной экран, скрытый в корпусе. На нём видны заряд, мощность, температура и состояние аккумулятора, вызываются они одной кнопкой на корпусе. Устройство работает с приложением Mi Home и сертифицировано по новому китайскому стандарту безопасности 2026 года. За такой пауэрбанк в Китае придётся отдать 999 юаней (~$148).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 247 0
Автор GigaMOV Рейтинг +575.50
Блог Питание и аккумуляторы 432 2264 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Greenworks DD560: проверяю его там, где обычному шуруповерту уже тяжело

Greenworks DD560 — компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящим моментом до 60 Нм и системой Anti-kickback. Модель рассчитана на сверление, работу с...

Почему новые телевизоры не показывают два канала одновременно и при чем тут форма экрана

Почему на новых телевизорах пропало разделение экрана пополам? Объясняю, как геометрия и защита контента поставили крест на любимой функции старых плазм.

Шпиль внутри небоскрёба: как вершину Chrysler Building подняли из самого здания

Осенью 1929 года прохожий, смотревший на строящийся Chrysler Building с Лексингтон-авеню, мог решить, что его высота уже почти понятна. Стальной каркас поднялся над Манхэттеном, ступенчатая корона...

Зачем на пульте телевизора четыре цветные кнопки и почему они часто ничего не делают

На телевизионном пульте почти всё понятно без инструкции. Цифры переключают каналы, качелька меняет громкость, кнопка с домиком открывает главное меню. Но рядом встречается загадочная четвёрка:...

Крок-месье: как горячий бутерброд с ветчиной и сыром стал классикой парижских кафе

Крок-месье не похож на блюдо, которому нужна легенда. Два ломтика хлеба, ветчина, сыр, жар — конструкция почти вызывающе проста. Но именно такие вещи иногда лучше всего приживаются в...

Почему пассажирские самолёты заправляют авиационным керосином, а не бензином

Самое массовое топливо для транспорта в мире — бензин. Однако не больших самолетов. Авиационный керосин — основной вид топлива для современных пассажирских и грузовых лайнеров...