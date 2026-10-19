Вдвое больше емкость, но всего на $8 дороже: Honor представила повербанки Life на 10 000 и 20 000 мАч

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания Honor представила два внешних аккумулятора серии Life. Они отличаются емкостью, но оба получили встроенный кабель USB-C, цифровой экран и поддержку зарядки мощностью до 22,5 Вт.

Автор: Honor Источник: www.ithome.com

Встроенный кабель позволяет подключать совместимые устройства без дополнительных проводов. Для зарядки также предусмотрены разъемы USB-A и USB-C. По заявлению компании, аккумуляторы могут одновременно заряжать несколько устройств. Цифровой экран показывает оставшийся запас энергии, а контроль температуры помогает снизить риск перегрева во время работы.

Модель емкостью 10 000 мАч весит 200 г при толщине чуть меньше 17 мм. У версии на 20 000 мАч эти показатели составляют 313 г и почти 25 мм соответственно. Таким образом, покупатели могут выбрать более компактное устройство или вариант с вдвое большей емкостью.

Обе новинки прошли китайскую сертификацию 3C. Компания также заявляет, что они подходят для авиаперелетов с учетом действующих в Китае правил.

Сейчас базовая версия стоит около 22 долларов США, а более емкая модель — примерно 30 долларов США. Устройства уже появились в официальном магазине производителя на китайской площадке. О выходе новинок на международный рынок компания пока не сообщала.

Источник: Notebookcheck

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