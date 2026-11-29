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Зарядные устройства для ноутбуков и более мощных устройств по-прежнему напоминают тяжелые кирпичи, заметно нагревающиеся во время работы. Это может скоро измениться. Японский производитель полупроводников ROHM разработал схему, которая позволит будущим источникам питания занимать меньше места, потреблять меньше энергии и выделять меньше тепла. Заявленная эффективность достигает 99%.

Эта новая технология использует возможности транзисторов на основе нитрида галлия (GaN), которые всем известны по небольшим зарядным устройствам для телефонов. На этот раз японская компания нацелена на гораздо более мощные устройства, потребляющие до 500 Вт. Важно отметить, что новый чип уже доступен для покупки.

Компания ROHM представила чип BM85060FV, предназначенный для проектирования источников питания, преобразующих переменный ток из розетки в постоянный ток, необходимый электронным устройствам. Это небольшой контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC), схема, улучшающая способ потребления энергии из сети.

Его задача — управлять транзисторами для снижения потерь при преобразовании энергии. Производитель заявляет, что использование нового решения позволяет достичь КПД 99% в источниках питания для устройств с выходной мощностью от 300 до 500 Вт. Этот показатель означает, что лишь небольшая часть энергии преобразуется в ненужное тепло на соответствующем этапе преобразования энергии.

Готовый источник питания состоит из нескольких взаимосвязанных схем, каждая из которых вносит определенные потери. Простое достижение КПД 99% за счет схемы коррекции коэффициента мощности не гарантирует того же результата на выходе USB-C.

Тем не менее, даже небольшое улучшение может существенно повлиять на результат. В мощном источнике питания несколько дополнительных ватт мощности теряются в виде тепла. Чем меньше энергии теряется, тем проще разработать компактный корпус без сложного охлаждения. Именно поэтому производители электроники так много инвестируют в технологии, повышающие эффективность преобразователей.

Миллион переключений в секунду: секрет кроется в нитриде галлия

BM85060FV использует архитектуру, известную как двухполюсный корректор коэффициента мощности (PFC). В традиционных схемах часть энергии теряется в мостовом выпрямителе — наборе диодов, отвечающих за преобразование переменного тока. Японская компания реализовала решение без традиционного мостового выпрямителя, где правильно управляемые транзисторы помогают снизить потери проводимости.

Нитрид галлия играет ключевую роль. Транзисторы, изготовленные из этого материала, могут переключаться гораздо быстрее, чем традиционные кремниевые компоненты. Новый контроллер поддерживает частоту переключения до 1 МГц, или один миллион циклов в секунду. Это позволяет разработчикам использовать индукторы меньшего размера и другие компоненты источников питания.

Пример — небольшие блоки питания для смартфонов, которые, несмотря на свои компактные размеры, выдают несколько десятков ватт мощности. Новый чип от ROHM позволяет развивать эту технологию в устройствах со значительно более высокими энергетическими потребностями. Однако речь идёт не о замене стандартного 30-ваттного зарядного устройства другим чипом. Производитель в основном специализируется на мощных адаптерах переменного тока, проекторах и компактных промышленных устройствах.

Нитрид галлия (GaN) зарекомендовал себя в силовой электронике, телекоммуникациях и радиолокационных системах. Его популярность обусловлена ​​прежде всего способностью работать на высоких частотах и ​​снижать потери энергии.

Зарядное устройство будет потреблять меньше тока даже в режиме ожидания

Японская компания также позаботилась о потреблении энергии в режиме ожидания. Новый контроллер потребляет всего 150 микроампер, что примерно на 70% меньше, чем стандартные системы производителя. Это, конечно, не отражает потребление энергии всего блока питания, а скорее один из параметров, влияющих на его энергопотребление в режиме ожидания.

Многие зарядные устройства остаются подключенными к розетке круглосуточно, даже если использовать их всего несколько часов. Чем меньше потерь в режиме ожидания, тем меньше энергии расходуется впустую. ROHM подчеркивает, что это решение призвано помочь производителям соответствовать американским и европейским требованиям к энергоэффективности.

Контроллер также оснащен защитой от перенапряжения, перегрузок и неправильного напряжения. Это означает, что разработчикам не нужно создавать все защитные механизмы с нуля.

Сам чип BM85060FV имеет приблизительные размеры 6,5 на 6,4 мм и толщину всего 1,45 мм. Продажи начались в ноябре, образцы стоят 4,30 доллара каждый.

Пока неизвестно, какие бренды будут использовать новый контроллер в своих продуктах или когда появятся первые готовые блоки питания на основе этой конструкции. Однако такие решения могут ускорить разработку мощных зарядных устройств, поддерживающих одновременное питание нескольких устройств, что уже позволяет заменить ряд отдельных блоков питания одним. В случае ROHM речь идет, прежде всего, о сочетании высокой мощности, малого размера и сниженного тепловыделения в одном устройстве.

Источник: ROHM