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Ugreen представила новое зарядное устройство мощностью 100 Вт, ориентированное в том числе на владельцев iPhone 18 Pro. Адаптер выделяется встроенным выдвижным кабелем USB-C, который убирается в корпус, когда не нужен. Ещё одна необычная деталь — собственный дисплей для контроля процесса зарядки.

Устройство позволяет подключать сразу три гаджета. Помимо встроенного кабеля длиной 82 см, предусмотрены отдельный порт USB-C мощностью до 100 Вт и USB-A на 22,5 Вт. При использовании всех трёх выходов общая мощность достигает 90 Вт. Если подключить два устройства, доступная мощность составит до 100 или 92,5 Вт в зависимости от комбинации разъёмов.

Ugreen также заявляет поддержку протокола AVS, применяемого для быстрой зарядки смартфонов iPhone 17 и iPhone 18. Экран отображает текущую мощность, используемый протокол и температуру. Благодаря мощности до 100 Вт адаптер рассчитан не только на смартфоны, но и на планшеты, ноутбуки и портативные игровые устройства.

В США зарядное устройство появилось на Amazon по цене $99,99. Для сравнения, старшая модель Ugreen Nexode Pro 160W предлагает четыре выхода вместо трёх, но и стоит дороже. Сроки выхода новинки на других рынках пока не объявлены.

Источник: amazon