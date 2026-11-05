Ugreen выпустила тонкий аккумулятор на 10 000 мА·ч с беспроводной зарядкой 25 Вт

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Компания Ugreen представила новую цветовую версию магнитного внешнего аккумулятора MagFlow Qi2.2 Slim. При толщине всего 13,9 мм устройство сохраняет ёмкость 10 000 мА·ч, поддерживает беспроводную зарядку мощностью 25 Вт и способно одновременно питать три устройства.

Новинка получила расцветку Dark Cherry, подобранную под бордовый цвет Burgundy смартфонов iPhone 18 Pro. При этом технических изменений по сравнению с версией, представленной в сентябре 2026 года, нет. Аккумулятор весит около 215 г, поэтому его можно носить вместе со смартфоном в кармане.

Магнитная зарядка работает по стандарту Qi2.2 и выдаёт до 25 Вт. По данным Ugreen, за 30 минут она позволяет зарядить iPhone 18 Pro до 42%. Для проводного подключения предусмотрен встроенный кабель USB-C мощностью до 45 Вт с поддержкой PD 3.0, PPS и QC 4.0. Сам аккумулятор заряжается с мощностью до 30 Вт, а полное восстановление его запаса энергии занимает около двух часов.

Внешний аккумулятор оснащён дополнительным портом USB-C и может одновременно заряжать три устройства: одно беспроводным способом и два через кабельные подключения. Встроенный кабель также выполняет роль ремешка для переноски. Предусмотрен режим пониженной мощности для небольших аксессуаров, включая AirPods. Стартовая цена версии Dark Cherry составляет 79,99 доллара.

Источник: gizmochina