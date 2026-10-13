Представлена зарядная станция KUXIU D5 на три устройства с экраном и выдвижным модулем для Apple Watch

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Беспроводная станция KUXIU D5 объединяет зарядку смартфона мощностью до 25 Вт, док-станцию для Apple Watch и площадку для наушников. Устройство занимает основание размером всего 74 x 75 мм, а встроенный цветной экран показывает параметры питания и состояние каждого подключённого гаджета. Новая версия модели получила бордовый корпус.

Автор: KUXIU Источник: kuxiu.com

Смартфон можно заряжать как в горизонтальном положении, так и под наклоном, используя станцию в качестве подставки. Модуль для Apple Watch выдвигается из корпуса с помощью моторизированного механизма и убирается, когда не нужен. Для наушников предусмотрена отдельная площадка с мощностью до 5 Вт, как и для часов.

Встроенный вентилятор охлаждает зарядную площадку и должен снижать риск падения мощности из-за перегрева. Его можно отключить вручную. Цветной TFT-экран отображает напряжение, силу тока и мощность, а при подключении смартфона по Bluetooth может работать как настольные часы. Станция также предупреждает об обнаружении посторонних предметов в зонах беспроводной зарядки.

Максимальная мощность зарядки смартфона достигает 25 Вт по стандарту Qi2.2, но для этого необходим совместимый аппарат. Габариты корпуса составляют 74 x 75 x 107,9 мм, масса — 352 г. В комплект входят блок питания на 45 Вт и кабель длиной 1 м. Зарядный модуль для часов совместим именно с Apple Watch, а для наушников потребуется кейс с поддержкой беспроводной зарядки.

Источник: kuxiu

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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