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Китайский производитель систем хранения энергии Mova анонсировал комплекс LumeGret S5000 для частных домов, объединяющий управление крышными солнечными панелями, накопительными батареями, бытовой электросетью и зарядной станцией. Встроенный инвертор оснащен четырьмя MPPT-трекерами и поддерживает генерацию мощностью до 4,8 кВт при рабочем напряжении от 13 В до 48 В.

Владельцы электромобилей могут дополнить комплекс опциональным модулем LumeGret E7000 с отдачей до 7 кВт, контроллируемым через мобильное приложение Movahome. Сопутствующий софт анализирует уровень выработки панелей и тарифные сетки порядка 860 энергосбытовых компаний, что позволяет автоматизировать процесс — приостанавливать снабжение в пиковые часы и активировать его при минимальных ценниках.

Накопительные блоки рассчитаны минимум на 10 000 рабочих циклов и снабжены системами подогрева и аэрозольного пожаротушения. Модуль размерами 480 x 290 x 168,4 мм и весом 14,8 кг защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi и Bluetooth, а диапазон эксплуатационных температур составляет от -20 C до 55 C. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию, однако стоимость LumeGret S5000 пока не раскрывается.

Источник: donanimhaber