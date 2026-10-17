Представлена энергосистема Mova LumeGret S5000 с защитой IP65 и ресурсом 10 000 циклов

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Китайский производитель систем хранения энергии Mova анонсировал комплекс LumeGret S5000 для частных домов, объединяющий управление крышными солнечными панелями, накопительными батареями, бытовой электросетью и зарядной станцией. Встроенный инвертор оснащен четырьмя MPPT-трекерами и поддерживает генерацию мощностью до 4,8 кВт при рабочем напряжении от 13 В до 48 В.

Владельцы электромобилей могут дополнить комплекс опциональным модулем LumeGret E7000 с отдачей до 7 кВт, контроллируемым через мобильное приложение Movahome. Сопутствующий софт анализирует уровень выработки панелей и тарифные сетки порядка 860 энергосбытовых компаний, что позволяет автоматизировать процесс — приостанавливать снабжение в пиковые часы и активировать его при минимальных ценниках.

LumeGret А4000
LumeGret А4000
Автор: Mova Источник: www.mova.tech

Накопительные блоки рассчитаны минимум на 10 000 рабочих циклов и снабжены системами подогрева и аэрозольного пожаротушения. Модуль размерами 480 x 290 x 168,4 мм и весом 14,8 кг защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi и Bluetooth, а диапазон эксплуатационных температур составляет от -20 C до 55 C. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию, однако стоимость LumeGret S5000 пока не раскрывается.

Источник: donanimhaber

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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