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Miwu Technology, компания из экосистемы Xiaomi, пополнила каталог портативным аккумулятором Miwu Digital Display Fast Charging Power Bank M310 Pro. Устройство построено на батарее ёмкостью 10 000 мА·ч, выдаёт до 45 Вт и стоит 149 юаней.

Корпус цельный, выполнен из алюминия; передняя сторона украшена глянцевой чёрной панелью, в центре которой спрятан цифровой индикатор — он показывает актуальный процент заряда. Габариты изделия составляют 90 x 49 x 37 мм при массе 225 г.

Сбоку корпуса спрятан выдвижной кабель USB-C длиной 70 см, рассчитанный на мощность 45 Вт. Вместе с собственными портами USB-C на 45 Вт и USB-A на 20 Вт он даёт возможность питать сразу три устройства. Повербанк поддерживает фирменную технологию Xiaomi Surge Charge и распознаёт распространённые протоколы ускоренной зарядки — PD3.0, PPS, QC3.0, FCP, SCP и AFC.

Источник: IThome