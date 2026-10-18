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Meizu разместила на JD.com сетевое зарядное устройство Pandaer Dream 60W «Little Jelly» — модель с экраном и одним портом USB-C. Цена установлена на уровне 169 юаней.

Габариты прибора — 38,6 x 38,6 x 40,3 мм при массе 82 г. Боковые грани выполнены в виде двухслойной матовой «желейной» поверхности, вилки складываются внутрь корпуса, а на верхней части размещён цветной дисплей: он показывает уровень заряда подключённого устройства, название модели и данные о согласованных протоколах зарядки.

Внутри распаян единственный разъём USB-C. Помимо фирменного протокола AVS, адаптер распознаёт QC, PD 3.0, FCP, SCP и PPS.

Источник: IThome