Meizu представила зарядку Pandaer Dream 60W «Little Jelly» с цветным экраном

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Meizu разместила на JD.com сетевое зарядное устройство Pandaer Dream 60W «Little Jelly» — модель с экраном и одним портом USB-C. Цена установлена на уровне 169 юаней.

Автор: Meizu Источник: www.ithome.com

Габариты прибора — 38,6 x 38,6 x 40,3 мм при массе 82 г. Боковые грани выполнены в виде двухслойной матовой «желейной» поверхности, вилки складываются внутрь корпуса, а на верхней части размещён цветной дисплей: он показывает уровень заряда подключённого устройства, название модели и данные о согласованных протоколах зарядки.

Внутри распаян единственный разъём USB-C. Помимо фирменного протокола AVS, адаптер распознаёт QC, PD 3.0, FCP, SCP и PPS.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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