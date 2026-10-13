Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок новый внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч со встроенным кабелем
Xiaomi представила на глобальном рынке свой новый портативный аккумулятор емкостью 20 000 мАч, отличающийся мощностью зарядки 67 Вт и наличием интегрированного кабеля. Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 мощностью 67 Вт впервые появился в продаже на китайском рынке более двух месяцев назад.
Обновленная модель Xiaomi 2027 года демонстрирует повышенный уровень безопасности батареи по сравнению с предыдущими версиями. Новый внешний аккумулятор, как и следует из его названия, поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 67 Вт. Кроме того, Xiaomi заявляет, что аксессуар способен принимать зарядку и с мощностью 65 Вт.
Основное предназначение Power Bank 20000 мощностью 67 Вт от Xiaomi — зарядка устройств через порт USB Type-C. Тем не менее, устройство также оснащено двумя портами USB Type-A, предназначенными для подзарядки наушников, смарт-часов и других гаджетов, требующих менее интенсивной зарядки. Для удобства пользователей Power Bank 20000 мощностью 67 Вт оснащен цифровым дисплеем, отображающим текущий уровень заряда.
На текущий момент Xiaomi предлагает свой новый внешний аккумулятор исключительно в бежевом цвете, несмотря на то, что по всему миру демонстрируется синий вариант.
Источник: notebookcheck
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