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Xiaomi представила на глобальном рынке свой новый портативный аккумулятор емкостью 20 000 мАч, отличающийся мощностью зарядки 67 Вт и наличием интегрированного кабеля. Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 мощностью 67 Вт впервые появился в продаже на китайском рынке более двух месяцев назад.

Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Обновленная модель Xiaomi 2027 года демонстрирует повышенный уровень безопасности батареи по сравнению с предыдущими версиями. Новый внешний аккумулятор, как и следует из его названия, поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 67 Вт. Кроме того, Xiaomi заявляет, что аксессуар способен принимать зарядку и с мощностью 65 Вт.

Основное предназначение Power Bank 20000 мощностью 67 Вт от Xiaomi — зарядка устройств через порт USB Type-C. Тем не менее, устройство также оснащено двумя портами USB Type-A, предназначенными для подзарядки наушников, смарт-часов и других гаджетов, требующих менее интенсивной зарядки. Для удобства пользователей Power Bank 20000 мощностью 67 Вт оснащен цифровым дисплеем, отображающим текущий уровень заряда.

Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

На текущий момент Xiaomi предлагает свой новый внешний аккумулятор исключительно в бежевом цвете, несмотря на то, что по всему миру демонстрируется синий вариант.

Источник: notebookcheck