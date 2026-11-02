Jackery выпустила мини-зарядную станцию ​​с LFP-аккумулятором весом всего 850 граммов

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Компания Jackery, производитель аксессуаров, представила Explorer 100D — свою самую компактную на сегодняшний день портативную зарядную станцию. В модели используются литий-железо-фосфатные (LFP) ячейки, благодаря которым аккумулятор становится более безопасным и долговечным.

При габаритах примерно 11,7 x 8,6 x 8,6 см и весе около 850 граммов устройство обладает емкостью 96 ватт-часов (30 000 мА·ч). Это позволяет брать его с собой в самолет, поскольку допустимый предел емкости для авиаперевозок обычно составляет 100 Вт·ч.

На передней панели расположены два порта USB-C (мощностью до 140 Вт каждый) и один разъем USB-A (максимальной мощностью 18 Вт). Суммарная выходная мощность ограничена 158 ваттами. Если используются все три разъема одновременно, система соответствующим образом снижает мощность на каждом из них.

Для автономной работы вдали от электросети зарядную станцию ​​можно питать от солнечной энергии. Explorer 100D поддерживает прямое подключение солнечных панелей с мощностью зарядки до 100 Вт. По заявлению производителя, при использовании подходящей солнечной панели аккумулятор можно зарядить до 80% емкости примерно за полтора часа.

При цене 89 евро (примерно 8 000 рублей) оно заметно дороже аналогичных внешних аккумуляторов, представленных на рынке, однако производитель делает ставку прежде всего на технологию LFP (литий-железо-фосфатные аккумуляторы). Благодаря ей срок службы устройства достигает 8 лет — или примерно 3000 циклов зарядки, — что значительно превышает показатели обычных литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, компания Jackery предлагает комплект с солнечными панелями по цене 179 евро (16 000 рублей).

Источник: Jackery