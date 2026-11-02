Jackery выпустила мини-зарядную станцию ​​с LFP-аккумулятором весом всего 850 граммов

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания Jackery, производитель аксессуаров, представила Explorer 100D — свою самую компактную на сегодняшний день портативную зарядную станцию. В модели используются литий-железо-фосфатные (LFP) ячейки, благодаря которым аккумулятор становится более безопасным и долговечным.

Автор: Jackery Источник: de.jackery.com

При габаритах примерно 11,7 x 8,6 x 8,6 см и весе около 850 граммов устройство обладает емкостью 96 ватт-часов (30 000 мА·ч). Это позволяет брать его с собой в самолет, поскольку допустимый предел емкости для авиаперевозок обычно составляет 100 Вт·ч.

На передней панели расположены два порта USB-C (мощностью до 140 Вт каждый) и один разъем USB-A (максимальной мощностью 18 Вт). Суммарная выходная мощность ограничена 158 ваттами. Если используются все три разъема одновременно, система соответствующим образом снижает мощность на каждом из них.

Автор: Jackery Источник: de.jackery.com

Для автономной работы вдали от электросети зарядную станцию ​​можно питать от солнечной энергии. Explorer 100D поддерживает прямое подключение солнечных панелей с мощностью зарядки до 100 Вт. По заявлению производителя, при использовании подходящей солнечной панели аккумулятор можно зарядить до 80% емкости примерно за полтора часа.

При цене 89 евро (примерно 8 000 рублей) оно заметно дороже аналогичных внешних аккумуляторов, представленных на рынке, однако производитель делает ставку прежде всего на технологию LFP (литий-железо-фосфатные аккумуляторы). Благодаря ей срок службы устройства достигает 8 лет — или примерно 3000 циклов зарядки, — что значительно превышает показатели обычных литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, компания Jackery предлагает комплект с солнечными панелями по цене 179 евро (16 000 рублей).

Источник: Jackery

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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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