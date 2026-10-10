INIU представила линейку защищенных пауэрбанков с большими батареями и аварийным фонарем

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания INIU представила новую линейку зарядных устройств Outdoor Rugged, в которую вошли модели емкостью 10 000 мАч и 20 000 мАч. Эти пауэрбанки обладают классом защиты IP67, поддерживают зарядку мощностью 65 Вт, оснащены встроенными фонарями, а также имеют 5-летнюю гарантию.

Новые устройства INIU не только соответствуют стандарту IP67, гарантирующему защиту от воды и пыли, но и успешно прошли испытания на устойчивость к падениям с высоты около 1,2 метра.

INIU Outdoor Rugged 10 000 мАч
INIU Outdoor Rugged 10 000 мАч
Автор: INIU Источник: www.androidauthority.com

Пауэрбанк INIU Outdoor Rugged 10000 весит 195,7 грамма, а модель на 20 000 мАч — 353,2 грамма. Силиконовые корпуса защищают устройства от царапин и ударов. Пауэрбанки обеспечивают проводную зарядку мощностью до 65 Вт для широкого спектра устройств, включая телефоны, камеры, дроны и небольшие ноутбуки. Для зарядки маломощных гаджетов, таких, как наушники, предусмотрен специальный режим низкого тока, обеспечивающий безопасную и эффективную зарядку.

Дополнительным преимуществом пауэрбанков INIU Outdoor является интегрированный светодиодный фонарь, который может служить как обычным источником света, так и в качестве сигнального: есть постоянный красный свет для сохранения ночного зрения и мигающий красный сигнал для обеспечения видимости.

Устройства также оснащены стандартной резьбой для штатива 1/4-20, герметичной крышкой порта и четкими индикаторами уровня заряда батареи.

INIU Outdoor Rugged 10 000 мАч
INIU Outdoor Rugged 10 000 мАч
Автор: INIU Источник: www.androidauthority.com

Кроме того, линейка зарядных устройств INIU Outdoor оснащена 18-уровневой системой защиты SmartProtect, предотвращающей перезарядку, перегрузку, короткое замыкание, перегрев и другие риски, связанные с температурой. Производитель также предоставляет на эти устройства 5-летнюю гарантию.

Источник: androidheadlines

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор PavelLBB Рейтинг +584.30
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